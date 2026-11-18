Sáng 18.11, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khởi công dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức, với tổng mức đầu tư 50 tỉ đồng. Công trình nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu của người dân và du khách.

Bấm nút khởi công dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (xã Mộ Đức, Quảng Ngãi) ẢNH: PHẠM ANH

Dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng thuộc nhóm C, công trình dân dụng cấp 2, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Phạm vi sửa chữa, cải tạo khoảng 49.000 m², tập trung vào các hạng mục đã xuống cấp như nhà lưu niệm, nhà trưng bày, quầy lưu niệm, nhà bảo vệ, hồ sen, đường bê tông, cảnh quan sân vườn...

Các hạng mục được cải tạo theo hướng phù hợp với giá trị di tích, bảo đảm công tác bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị lịch sử, văn hóa. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Ông Võ Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng là công trình có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, lịch sử, thể hiện sự tri ân của các thế hệ người dân Quảng Ngãi đối với vị lãnh đạo quê hương. Vì vậy, chủ đầu tư cùng các đơn vị tham gia cam kết bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ẢNH: PHẠM ANH

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Tâm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng có gần 75 năm hoạt động cách mạng, hơn 30 năm đứng đầu Chính phủ, dành trọn cuộc đời cống hiến cho dân tộc, đất nước, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở bất kỳ cương vị nào, ông vẫn giữ phong cách giản dị, thanh liêm, gần gũi nhân dân và luôn dành tình cảm sâu nặng cho quê hương Quảng Ngãi.

Ngôi nhà và khu vườn nơi cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ra, lớn lên được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia năm 2006. Năm 2007, khu lưu niệm được xây dựng và đưa vào hoạt động, hiện lưu giữ hơn 1.500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Mỗi năm, nơi đây đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, dâng hương, tìm hiểu lịch sử.

Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, một số hạng mục của khu lưu niệm đã xuống cấp, cần được sửa chữa, cải tạo.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu quan trọng nhất trong quá trình tu bổ là gìn giữ hồn cốt, giá trị lịch sử và các yếu tố nguyên gốc của di tích. Đây không chỉ là nơi lưu giữ những tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ.