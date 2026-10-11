5.000 học sinh được sàng lọc tật khúc xạ, bệnh về mắt

Vừa qua, Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thị giác thế giới 2026.

Thầy thuốc Nhân dân, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết trong năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026, bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh thường quy, Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh các chương trình phòng chống mù lòa, chăm sóc mắt học đường, khúc xạ cộng đồng, đào tạo nhân lực và phát hiện sớm các bệnh mắt gây mù.

Thầy thuốc Nhân dân, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra mắt cho học sinh ẢNH: NGUYỄN LONG

Riêng chương trình chăm sóc mắt trẻ em do Quỹ Thị giác Brien Holden (BHF - Úc) tài trợ được triển khai liên tục từ tháng 1.2025 đến tháng 5.2026 đã thực hiện khám, sàng lọc cho hơn 74.000 lượt trẻ em, học sinh; gần 10.000 lượt được đo khúc xạ; trên 2.500 kính được cấp tặng.

Đồng thời, chương trình đào tạo 155 cán bộ y tế trường học, truyền thông trực tiếp cho hơn 6.000 lượt học sinh, giáo viên và phát hơn 5.000 tài liệu chăm sóc mắt.

"Những con số này không chỉ thể hiện quy mô của một dự án mà còn cho thấy hiệu quả của mô hình phối hợp giữa y tế - giáo dục - chính quyền địa phương - tổ chức xã hội và các nhà tài trợ, từng bước đưa dịch vụ chăm sóc mắt đến gần hơn với trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn", bác sĩ Giáp chia sẻ.

Bác sĩ Giáp cho biết, trong tháng hưởng ứng Ngày Thị giác thế giới, bệnh viện dự kiến chụp ảnh đáy mắt miễn phí cho khoảng 300 - 500 người có yếu tố nguy cơ, kết hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo phân tích hình ảnh Cybersight AI nhằm phát hiện sớm các tổn thương cần được khám và điều trị chuyên sâu.

Một trong những hoạt động trọng tâm của Ngày Thị giác Thế giới năm 2026 là chương trình khám mắt học đường được tổ chức từ ngày 28.9 đến 1.10 tại các 8 điểm trường thuộc 3 trường tiểu học xã Long Hải và xã Long Điền.

Qua chương trình, gần 5.000 học sinh được sàng lọc, hơn 1.400 học sinh được đo thị lực, 376 học sinh được đo khúc xạ và 194 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được lựa chọn trao tặng kính miễn phí.