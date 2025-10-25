5.000 người cổ vũ Trần Bùi Bảo Khánh thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Sáng 25.10, tại sân Đoan Môn, Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) đã diễn ra lễ tổng duyệt chuẩn bị cho chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 tổ chức trong sáng mai 26.10. Địa điểm này được chọn làm "sân nhà" của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam để cổ vũ cho thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh, lớp 12 chuyên sinh.

Học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổng duyệt tại sân Đoan Môn, Hoàng Thành Thăng Long chuẩn bị cho chung kết Đường lên đỉnh Olympia ngày 26.10 ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, cô giáo Bùi Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn sinh học của Trần Bùi Bảo Khánh, cho biết những ngày vừa qua, không khí trong trường luôn sôi nổi, háo hức. Các thầy cô giáo, học sinh toàn trường dành hết tình cảm động viên, cổ vũ và hy vọng Khánh tự tin thi đấu, chiến thắng, giành ngôi vị quán quân.

Theo cô Hà, địa điểm Hoàng Thành Thăng Long được Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP.Hà Nội và Sở GD-ĐT TP.Hà Nội chọn làm điểm cầu trực tiếp, "sân nhà" của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

"Còn về phía nhà trường, ban giám hiệu đã có thông báo học sinh toàn trường đến cổ vũ, rất nhiều phụ huynh học sinh đăng ký tham gia, dự kiến sẽ có trên 5.000 người có mặt ở Hoàng Thành Thăng Long để cổ vũ cho Khánh", cô Hà nói.

Cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Thu Hà chúc mừng Trần Bùi Bảo Khánh lọt vào vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 ẢNH: NVCC

Cũng theo cô Hà, những ngày qua, Khánh vẫn đi học đầy đủ các buổi học, tinh thần rất vui vẻ, tự tin sẵn sàng bước vào trận chung kết. Để hỗ trợ Khánh, cô Hà cùng nhiều giáo viên giỏi của trường tham gia bổ trợ kiến thức, giúp Khánh rèn luyện thêm kỹ năng, phản xạ khi thi đấu.

Chia sẻ ấn tượng về học trò, cô Hà cho biết, gia đình Khánh không ai liên quan đến bộ môn sinh học, Khánh học chuyên sinh học hoàn toàn xuất phát từ sở thích, lựa chọn cá nhân.

"Khánh học rất xuất sắc, là học sinh giỏi cấp thành phố ở môn sinh học. Đặc biệt, con rất chăm chỉ đọc sách và có trí nhớ tuyệt vời. Khánh giống như "bách khoa toàn thư" của cả lớp", cô Hà nói.

Học sinh, giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam háo hức chờ cổ vũ Trần Bùi Bảo Khánh thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia trong ngày 26.10

ẢNH: NVCC

Theo thống kê của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, trong 25 năm qua, Khánh là học sinh thứ 6 của trường tham gia thi đấu trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Trước đó, năm 2010, Phan Minh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam xuất sắc giành vòng nguyệt quế trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10.

Nếu chiến thắng trong ngày mai 26.10, Trần Bùi Bảo Khánh sẽ là học sinh thứ hai của nhà trường giành ngôi vị quán quân ở đấu trường tri thức danh giá này.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 diễn ra ngày 26.10. Cùng tham gia so tài với Trần Bùi Bảo Khánh là 3 thí sinh khác, gồm: Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT chuyên Quốc học, TP.Huế), Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) và Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa).