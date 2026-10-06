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    53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cạnh tranh 25 suất vào chung kết

    Lã Nghĩa Hiếu
    Lã Nghĩa Hiếu
    53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ bước vào đêm chung khảo toàn quốc tại TP.Hải Phòng, cạnh tranh 25 suất dự vòng chung kết sau gần 2 tháng tập luyện, trải nghiệm văn hóa và hoạt động cộng đồng.

    Ngày 6.10, tại Đồ Sơn (TP.Hải Phòng), Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo công bố vòng chung khảo toàn quốc. Đêm thi diễn ra lúc 20 giờ ngày 10.10 tại quảng trường biển thuộc Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, với 53 thí sinh tham dự.

    53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cạnh tranh 25 suất vào chung kết- Ảnh 1.

    Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

    ẢNH: T.P

    Theo ban tổ chức, sau đêm chung khảo, dự kiến khoảng 25 thí sinh xuất sắc được lựa chọn vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Kết quả không chỉ dựa trên phần thể hiện trong đêm thi mà còn căn cứ cả quá trình tham gia cuộc thi của từng thí sinh. 

    Gần 2 tháng đánh giá thí sinh

    Trước khi đến TP.Hải Phòng, 53 thí sinh đã trải qua gần 2 tháng sinh hoạt tại nhà chung, tập luyện và tham gia nhiều hoạt động thực tế.

    53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cạnh tranh 25 suất vào chung kết- Ảnh 2.

    Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 khoe vẻ rạng ngời khi chung khung hình

    ẢNH: T.P

    Các thí sinh được đào tạo về catwalk, giao tiếp, kỹ năng nói trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng làm việc trước ống kính. 

    Ban tổ chức cũng đưa thí sinh đến Tả Lèng (Lai Châu) triển khai dự án nhân ái tại các điểm trường; tham gia hành trình tìm hiểu văn hóa Thăng Long - Kinh Bắc và trải nghiệm tại Vị Xuyên, Tân Trào, Thành Tuyên. 

    Theo ban tổ chức, mặt bằng thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khá đồng đều. Nhiều người đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học trong và ngoài nước, thuộc các lĩnh vực kinh tế, truyền thông, khoa học, môi trường, ngoại ngữ; một số có thành tích học tập tốt và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. 

    Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, cho biết, cuộc thi tiếp tục theo đuổi 4 trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Trong đó, thí sinh được đánh giá xuyên suốt quá trình tham gia thay vì chỉ dựa vào khả năng trình diễn trên sân khấu.

    Sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được dựng ngoài trời tại quảng trường biển của Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Thiết kế sân khấu lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen, gắn với vẻ đẹp thanh lịch, nữ tính và bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam. 

    Trong đêm 10.10, các thí sinh sẽ trình diễn áo dài, áo tắm và dạ hội. Riêng phần áo dài được xây dựng thành 7 phần trình diễn khác nhau. Đêm chung khảo cũng được phát trực tiếp trên các nền tảng số của ban tổ chức và đơn vị phối hợp.

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