'578: Phát đạn của kẻ điên' bị loại, phim tài liệu Việt vào top 15 Oscar 2023

Sáng 22.12 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách rút gọn một số hạng mục Oscar 2023, trong đó có Phim quốc tế xuất sắc. Theo đó, bộ phim 578: Phát đạn của kẻ điên của đạo diễn Lương Đình Dũng đại diện điện ảnh Việt (do Cục Điện ảnh, Bộ VH-TT-DL cử đi thi) không có tên trong danh sách. Bộ phim này với diễn xuất của Hoa hậu H'Hen Niê, Hoàng Phúc, Trương Ngọc Tình, Alexandre Nguyễn... khi chiếu rạp tại Việt Nam hồi tháng 5.2022 chỉ thu được có 3,5 tỉ đồng, dù kinh phí đầu tư lên đến 60 tỉ đồng.

15 tác phẩm đi tiếp ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc gồm: Argentina, 1985; Corsage; Close; Return to Seoul; Holy Spider; Saint Omer; All Quiet on the Western Front; Last Film Show; The Quiet Girl; Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths; The Blue Caftan; Joyland; EO; Decision to Leave; Cairo Conspiracy.

Tuy nhiên, một thông tin khiến giới điện ảnh Việt nức lòng đó là trong danh sách rút gọn 15 đề cử của hạng mục Phim tài liệu dài xuất sắc tại Oscar 2023 có phim của đạo diễn người Tày (Việt Nam) 31 tuổi Hà Lệ Diễm: Children of the Mist. Phim đứng chung các tác phẩm tài liệu khác trên thế giới, gồm: All That Breathes (Anh), All the Beauty and the Bloodshed (Mỹ), Bad Axe (Mỹ),Descendant (Mỹ), Fire of Love (Mỹ - Canada),Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song (Mỹ - Canada), Hidden Letters (Trung Quốc), A House Made of Splinters (Đan Mạch), The Janes (Mỹ),Last Flight Home (Mỹ), Moonage Daydream (Đức - Mỹ), Navalny (Mỹ), Retrograde (Mỹ),The Territory (Mỹ - Anh - Brazil - Đan Mạch). Danh sách đề cử sẽ tiếp tục rút gọn một lần nữa để có top 9 cuối cùng tranh giải.





Children of the Mist (tựa Việt: Những đứa trẻ trong sương) là phim tài liệu Việt Nam đầu tiên góp mặt trong danh sách này. Trước Oscar lần thứ 95, Children of the Mist từng thắng nhiều giải như Đạo diễn xuất sắc tại LHP tài liệu quốc tế Amsterdam, Phim tài liệu Đông Nam Á xuất sắc tại LHP Balimakarya, Giải thưởng lớn (Grand Prix) tại LHP Giáo dục của Pháp... Gần nhất, phim đầu tay của Hà Lệ Diễm trình chiếu tại LHP Quốc tế Hà Nội vào tháng 11. Đạo diễn Hà Lệ Diễm (sinh năm 1992 tại Bắc Kạn, tốt nghiệp ngành Báo chí tại Đại học Khoa học - Xã hội & Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội), tác giả của Children of the Mist, cho biết phim đủ điều kiện nộp Oscar 2023 do thắng Phim quốc tế xuất sắc tại LHP Docaviv. Đây là một trong các LHP bảo chứng cho Oscar.

Children of the Mist đề cập đến phong tục "kéo vợ" (bắt cóc cô bé mình để mắt về làm vợ) của các nam thiếu niên người H'Mong mỗi dịp tết Nguyên đán ở các địa phương vùng núi phía Bắc Việt Nam. Câu chuyện của cô bé Di, người Mông, 14 tuổi trong phim được lần giở khi một ngày mùa xuân, Di được cậu bé Vang trạc tuổi chọn làm vợ. Di cố gắng chống lại sự sắp đặt cùng sự mâu thuẫn trong gia đình giữa việc tôn trọng tục lệ hay bảo vệ hạnh phúc của con. Đây là phim tài liệu dài đầu tay của Hà Lệ Diễm. Trong nhiều năm, cô tự cầm máy quay, nhiều lần di chuyển từ Hà Nội lên Lào Cai để làm phim. Hà Lệ Diễm từng có phim tài liệu Con đi trường học thắng giải Cánh Diều Bạc cho phim tài liệu tại giải Cánh Diều năm 2013.