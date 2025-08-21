Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

59 bức tranh quý tại trưng bày 'Hồ Chí Minh - chân dung một con người'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
21/08/2025 18:50 GMT+7

Với 59 bức tranh quý được tuyển chọn của cố họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý (1951 - 2024), sáng tác từ năm 2018 - 2024 tại Thái Lan, triển lãm 'Hồ Chí Minh - chân dung một con người' đã phác họa lại quá trình hoạt động cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 21.8, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đã khai mạc trưng bày chuyên đề Hồ Chí Minh - chân dung một con người. Trưng bày do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM tổ chức, với những tác phẩm vô giá về Bác Hồ kính yêu.

- Ảnh 1.

Tống Văn Sơ, tức Nguyễn Ái Quốc lúc bị bắt tại Hồng Kông tháng 6.1931

Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

- Ảnh 2.

Chân dung Nguyễn Ái Quốc (Tống Văn Sơ) trong thời gian bị giam giữ tại nhà tù Hương Cảng năm 1931

Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

- Ảnh 3.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp mẫu giáo ở chiến khu Việt Bắc ngày 19.5.1953

Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

- Ảnh 4.

Mặc dù bận "trăm công ngàn việc", Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian quý báu cho việc đọc sách

Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

Trưng bày khắc họa song hành hình ảnh một vị lãnh tụ kiệt xuất và một con người bình dị

Với chủ đề xuyên suốt là quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tác phẩm tái hiện hành trình vĩ đại của Người, từ những ngày đầu ra đi tìm đường cứu nước cho đến những dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc. 

Điểm đặc biệt trong các tác phẩm của họa sĩ Đào Trọng Lý là sự khắc họa song hành hình ảnh một lãnh tụ kiệt xuất cùng với một con người giản dị, chan hòa tình yêu thương nhân dân trong cuộc sống đời thường. Mỗi tác phẩm đều là sự kết tinh từ tình cảm kính yêu sâu sắc của họa sĩ, được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa, dựa trên những tư liệu lịch sử và cảm hứng từ tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là mạch nguồn cảm xúc cho những sáng tác của các họa sĩ. Bằng những cách vẽ, thủ pháp nghệ thuật khác nhau, mỗi tác phẩm nghệ thuật đều phản ánh tình yêu và lòng ngưỡng mộ chân thành của người nghệ sĩ đối với Bác Hồ. Người luôn sống mãi trong mỗi người dân Việt Nam, dù sinh sống trong nước hay đang ở nước ngoài. 

- Ảnh 5.

Người dân TP.HCM xúc động đến với trưng bày chuyên đề Hồ Chí Minh - chân dung một con người

Ảnh: QUỲNH TRÂN

- Ảnh 6.

Các đại biểu và khách mời cùng tham gia trải nghiệm các hoạt động sáng tạo diễn ra tại phòng trưng bày

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Trưng bày Hồ Chí Minh - chân dung một con người còn phản ánh một góc nhìn đặc biệt qua 21 bức tranh cổ động, phần lớn được sáng tác trong giai đoạn 1969 - 1980. Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng bất tận, xuất hiện xuyên suốt các tác phẩm để mừng các ngày lễ lớn của đất nước như Quốc khánh 2.9, sinh nhật Bác 19.5 và ngày thống nhất đất nước 30.4. 

Các tác phẩm tranh cổ động gây ấn tượng bởi sự đặc biệt của thể loại đồ họa, sử dụng ngôn ngữ tạo hình khúc chiết, cô đọng, gam màu cơ bản, mạnh mẽ khi chú trọng đường nét, khi lại tập trung hình mảng, tạo nên sự phong phú, sống động cho từng tác phẩm, truyền tải những thông điệp chính trị nhưng giàu tính thẩm mỹ.

Trưng bày mở cửa đến hết ngày 5.9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, P.Bến Thành, TP.HCM).

- Ảnh 7.

Việt Nam - Hồ Chí Minh (Nguyễn Nùng - giấy, bột màu, 1979)

Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

- Ảnh 8.

Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân (Trần Huy Oánh, Nguyễn Thụ - giấy, 1970)

Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

- Ảnh 9.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 2.9.1945 (sơn nước trên giấy, 2023)

Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

- Ảnh 10.

Bác Hồ chăm sóc cây vú sữa của đồng bào miền Nam gửi tặng Người, tháng 12.1957 (sơn nước trên giấy, 2022)

Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

- Ảnh 11.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Đoàn đại biểu thiếu niên thủ đô tới Phủ chủ tịch chúc tết Bác Hồ. Bác quàng khăn đỏ cho một cháu thiếu niên, Hà Nội ngày 28.1.1960. (Sơn nước trên giấy, 2020)

Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

- Ảnh 12.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đài quan sát mặt trận Đông Khê (1950) (sơn nước trên giấy, 2022)

Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

- Ảnh 13.

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên bìa tạp chí Newsweek (Mỹ), số ra ngày 20.2.1967 (sơn nước trên giấy, 2022)

Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM


Khám phá thêm chủ đề

Hồ Chí Minh trưng bày Hồ Chí Minh - chân dung một con người Bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM họa sĩ Đào Trọng Lý
