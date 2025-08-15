Câu chuyện về 'một đời người, một ngày' trong tranh của họa sĩ Nguyễn Thanh Vũ

Họa sĩ Nguyễn Thanh Vũ bên các tác phẩm của mình Ảnh: N.T.V

Lấy cảm hứng từ sự tương quan giữa một ngày và một đời người, Into The Unknown của Nguyễn Thanh Vũ mượn hình ảnh sóng biển và mây trời để khắc họa vòng tuần hoàn sinh, trụ, dị, diệt. Tác giả chia một ngày thành 6 "thời" (đầu hôm, sáng, giữa trưa, xế chiều, chiều tà, tối), liên tưởng đến từng chặng đời: từ thuở mới lọt lòng hồn nhiên, bước vào tuổi trưởng thành rực rỡ, sung sức cho đến khi hoàng hôn êm đềm rồi đêm tĩnh lặng, chuẩn bị cho một bình minh mới.

Theo Nguyễn Thanh Vũ, bộ sưu tập tranh được anh thực hiện trong hơn 1 năm. Các tác phẩm là lời tri ân dành cho những ai đã dành tình yêu cho đề tài năng lượng, sóng và mây trong suốt hành trình sáng tác của anh. "Tôi vốn theo đuổi hai đề tài là văn hóa và năng lượng. Tôi sống được với nghề cũng nhờ dòng tranh này. Trong suốt hành trình trải nghiệm với màu sắc và năng lượng, sóng biển và mây trời từ lâu đã trở thành hình ảnh không thể thiếu với tôi. Đây là cơ hội để tôi tri ân những người yêu thích đề tài tranh của mình, cũng là dịp để giới thiệu với mọi người một cách nhìn mới, thủ pháp mới, năng lượng mới, bên cạnh những hình dung về một Nguyễn Thanh Vũ trước đây", anh chia sẻ.

6 bức tranh đại diện cho các mốc thời gian trong ngày, ứng với mốc tuổi của đời người

Ảnh: N.T.V

Tác phẩm chủ đề Into The Unknown trên vải canvas được Nguyễn Thanh Vũ hoàn thành sau hơn 3 tháng Ảnh: L.X

Vũ cho biết qua bộ sưu tập này, anh cũng "cài cắm" một số yếu tố văn hóa, triết lý Phật giáo qua hình ảnh thủ ấn, với mong muốn truyền tải được năng lượng tích cực qua mỗi bức tranh.

Trong khuôn khổ triển lãm Hiểu cảnh còn trưng bày tranh của nhóm họa sĩ Phạm Hải Âu, Quí Phan, Trinh Vương, Lê Trung Hiếu với nhiều chủ đề khác nhau. Trong đó, Phạm Hải Âu vẽ lại những cảm xúc khi thực hành âm nhạc dưới vai trò là một nhạc sĩ. Quí Phan vẽ lại những nơi từng đặt chân đến của đất nước. Trinh Vương chọn khắc họa lại những thời khắc vàng trong đời sống thường nhật, nơi ánh sáng hòa quyện với nhân sinh. Lê Trung Hiếu theo đuổi dòng gốm Biên Hòa, họa lại vẻ đẹp của nghệ nhân xưa.

Với tranh sơn dầu, nhóm tác giả mong muốn truyền tải được sự mạnh mẽ giàu sức sống, nhiệt huyết cũng như tươi trẻ, bình yên thông qua các tác phẩm. Với gốm, tác giả muốn giữ gìn và phát huy giá trị vẻ đẹp của dòng gốm Biên Hòa xưa.

Không gian trưng bày các tác phẩm tại triển lãm Hiểu cảnh Ảnh: L.X

Họa sĩ Nguyễn Thanh Vũ sinh năm 1995, tốt nghiệp Trường đại học Kiến trúc TP.HCM. Từ nhỏ, anh có niềm đam mê lớn với hội họa, đặc biệt với chất liệu sơn dầu. Nguyễn Thanh Vũ theo đuổi trường phái hậu ấn tượng, từng ghi dấu ấn qua bộ sưu tập tranh Kỳ ẩn Việt Nam (năm 2022), Từ tính tứ linh (năm 2024).

Triển lãm Hiểu cảnh của họa sĩ Nguyễn Thanh Vũ và nhóm tác giả khai mạc ngày 14.8 và kéo dài đến 20.8 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.