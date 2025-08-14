Đại sứ văn hóa đọc Trung Nghĩa, ca sĩ Duyên Quỳnh đồng hành với 'Sách trao em'

Chương trình Sách trao em do Sbooks và nền tảng sách điện tử Bookas tổ chức, là hành trình dài liên tục với các hoạt động tiếp nhận sách cũ còn giá trị, phân loại, và trao tận tay các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn hay những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai bão lũ.

Sách trao em - trao đi yêu thương

Với triết lý “Sách có thể cũ – nhưng tri thức thì không bao giờ cũ”, chương trình hướng đến việc biến từng cuốn sách cũ thành một cánh cửa mới, mở ra thế giới cho những đứa trẻ chưa từng có cơ hội tiếp cận kiến thức đầy đủ.

Tác giả Trung Nghĩa đọc sách cùng học trò tiểu học tại Đồng Tháp

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, Đại sứ văn hóa đọc Trung Nghĩa và Chủ tịch SBooks Nguyễn Anh Dũng - 3 đại sứ truyền thông cho chương trình Sách trao em (từ trái sang)

Ảnh: NVCC

Mọi việc bắt đầu từ câu chuyện đời thực của Tổng giám đốc Sbooks Nguyễn Anh Dũng. Sinh ra ở một vùng quê nghèo, huyện miền núi phía bắc miền Trung, từ nhỏ đến năm lớp 12, anh không được tiếp cận nhiều với sách. Sau khi vào TP.HCM đi đọc, Dũng thường đến các tiệm sách cũ ở ngã tư Bảy Hiền (TP.HCM) và được tiếp cận thế giới sách đầu tiên từ đó. Góp mặt thêm trong những chuyến đi đến vùng Tây nguyên, vùng quê bị lũ, hiểu được sự thiếu thốn sách và đã có lần ngoài việc đưa sách của Sbooks, anh Dũng cũng từng kêu gọi được khoảng 1.000 cuốn vở để tài trợ cho các em vùng lũ lụt 2 - 3 năm trước nên càng muốn nhân rộng thành chương trình lớn, và quyết định lập ra dự án này. Ngoài việc gửi tặng sách, Ban tổ chức sẽ trích 1.000 đồng trên mỗi sản phẩm sách điện tử hoặc sách điện tử bán ra trên nền tảng của Bookas để lập một quỹ mua tập cho các em vùng sâu, vùng xa.

Ban tổ chức sẽ tổ chức nhiều Talkshow vận động quyên góp sách và dụng cụ học tập tặng trẻ em vùng sâu, vùng xa Ảnh: BTC

Về nhiệm vụ phải hoàn thành sứ mệnh lan tỏa tri thức đến các vùng còn thiếu sách, thiếu điều kiện học tập khi tham gia chương trình Sách trao em, Đại sứ văn hóa đọc Trung Nghĩa cho biết: "Khi trao đi một cuốn sách hay trao đi một yêu thương thì sẽ nhận về niềm vui. Những cuốn sách có giá trị khi bạn đọc xong, và giá trị ấy được nhân lên khi bạn không chỉ cất lên kệ mà trao đến những nơi cần sách. Trẻ em vùng sâu vùng xa khi nhận được những cuốn sách ấy sẽ đón nhận với niềm vui mới...".

Tự hào được đồng hành với chương trình, ca sĩ Duyên Quỳnh, giọng ca Viết tiếp câu chuyện hòa bình, chia sẻ: "Tình yêu thương không phải là khoảnh khắc, mà là sự quan tâm liên tục. Duyên Quỳnh rất hạnh phúc khi Sách trao em trở thành một chương trình dài hạn, để sự giúp đỡ không bị gián đoạn. Đây là cách để chúng ta viết tiếp câu chuyện về sự sẻ chia, về hy vọng, không chỉ trong một mùa tựu trường mà trong suốt hành trình lớn lên của các em học sinh".