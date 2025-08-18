Gắn biển công trình 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập

Sáng 18.8, Thành ủy, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức lễ gắn biển công trình và trưng bày triển lãm tại di tích lịch sử 48 Hàng Ngang (P.Hoàn Kiếm).

Lãnh đạo T.Ư và TP.Hà Nội cắt băng khai mạc triển lãm tại di tích 48 Hàng Ngang ẢNH: VIẾT THÀNH

Đây là hoạt động trong các sự kiện của TP.Hà Nội chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025).

Dự lễ có các ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo TP.Hà Nội, cùng gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ.

Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Bạch Liên Hương phát biểu tại buổi lễ ẢNH: VIẾT THÀNH

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, được công bố ngày 2.9.1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1979.

Là địa chỉ đỏ giữa lòng thủ đô, nơi đây không chỉ ghi dấu những sự kiện quan trọng của dân tộc, mà còn là biểu tượng của trí tuệ cách mạng, tầm nhìn chiến lược và tinh thần yêu nước, ý chí độc lập và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Trong những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ngôi nhà là nơi làm việc của Thường vụ T.Ư Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Ban Thường vụ T.Ư Đảng quyết định nhiều chủ trương quan trọng về đối nội, đối ngoại, về thể chế và thành phần của Chính phủ lâm thời, về tổ chức ngày lễ độc lập…

Chính tại căn phòng nhỏ tầng 2 của ngôi nhà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bằng tầm vóc và tư tưởng thời đại, bản Tuyên ngôn độc lập là kết tinh giá trị truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam với khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc, đồng thời chứa đựng những giá trị phổ quát của nhân loại về quyền con người và quyền dân tộc tự quyết.

Theo bà Hương, không gian lịch sử được tái hiện bằng trưng bày triển lãm khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại mapping, công nghệ thực tế ảo VR, công nghệ hologram, có chiều sâu tư liệu và giá trị giáo dục di sản cao.

Với 3 chủ đề chính, không gian trưng bày triển lãm thể hiện mạch nội dung lịch sử - văn hóa xuyên suốt. Chủ đề 1 là ngôi nhà 48 Hàng Ngang và gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ; chủ đề 2 là bối cảnh lịch sử và sự cần thiết ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập; chủ đề 3 là ý nghĩa bản Tuyên ngôn độc lập và hành trình bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Để tưởng niệm và tri ân công lao to lớn, vai trò lịch sử vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong không gian trưng bày di tích có phòng thờ Bác được bài trí theo phong cách truyền thống, khắc ghi sâu sắc vai trò lịch sử vĩ đại của Người trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.