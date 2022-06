6 cách dễ dàng để làm chậm lão hóa sau tuổi 60

Mặc dù thực phẩm không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến sức khỏe khi bạn già đi, nhưng nó là một trong những yếu tố quan trọng nhất.

Một số chuyên gia dinh dưỡng sẽ chia sẻ về cách chúng ta có thể kết hợp thói quen ăn uống lành mạnh để làm chậm quá trình lão hóa, theo Eat This, Not That!

1. Nuôi dưỡng xương của bạn

Một trong những cách bạn có thể chăm sóc sức khỏe của mình thông qua quá trình lão hóa là quan tâm đến sức khỏe xương của bạn.

"Bộ xương chắc khỏe có khả năng chống lại sự gãy xương có thể làm bạn chậm lại và khiến bạn cảm thấy già hơn tuổi.

Xương cần có đủ protein, canxi, vitamin D, magiê, kali và các chất dinh dưỡng khác.

Do đó, các loại thực phẩm từ sữa ít chất béo, trái cây, rau, các loại đậu, quả hạch và hạt… giúp hỗ trợ sức khỏe của xương", chuyên gia dinh dưỡng Elizabeth Ward, đồng tác giả của kế hoạch The Menopause Diet Plan, A Natural Guide to Hormones, Health, and Happiness, cho biết.

2. Ăn đầy đủ chất đạm

Protein là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất bạn có thể có để lão hóa khỏe mạnh, nhưng nhiều người không nhận đủ hằng ngày.

“Sau 60 tuổi, cơ thể khó sử dụng protein hơn và các chuyên gia khuyên bạn nên ăn nhiều hơn trước. Bổ sung đủ protein như một phần của chế độ ăn uống cân bằng sẽ giúp bạn xây dựng và duy trì các mô cơ cùng với việc tập luyện sức đề kháng.

Cơ bắp giúp bạn săn chắc, đốt cháy nhiều calo hơn các mô mỡ, giúp bạn luôn năng động và tràn đầy năng lượng.

Hầu hết mọi người cần 25 đến 30 gram protein trong mỗi bữa ăn và nên bao gồm protein trong bữa ăn nhẹ để đáp ứng nhu cầu của họ", chuyên gia dinh dưỡng Ward nói.

3. Ăn hải sản

Hải sản, đặc biệt là các loại cá béo như cá hồi hoặc cá thu, cực kỳ có lợi cho quá trình lão hóa lành mạnh.





"Hải sản rất giàu protein, vitamin, khoáng chất và chất béo omega-3. Chất béo omega-3 là chất béo lành mạnh giúp tăng cường sức khỏe của tim và não bằng cách giúp giữ cho các động mạch thông thoáng. Omega-3 cũng cần thiết cho thị lực thích hợp”, chuyên gia dinh dưỡng Ward lưu ý.

4. Ăn nhiều bơ hơn

Cùng với hải sản, bơ cũng cung cấp chất béo lành mạnh và có thể hữu ích cho những người không thể lấy chất béo lành mạnh từ cá!

"Bơ có nhiều loại chất béo 'tốt cho bạn' (chất béo không bão hòa đơn), giúp giảm đột biến lượng đường trong máu khi được kết hợp như một bữa ăn cân bằng hoặc bữa ăn nhẹ với các loại thực phẩm khác.

Chất béo không bão hòa đơn được tìm thấy trong quả bơ cũng có lợi cho tim mạch vì chúng làm giảm mức LDL, hoặc mức cholesterol 'xấu', đồng thời tăng mức HDL, mức cholesterol 'tốt'.

Ngoài ra, bơ là một nguồn giàu kali, giúp cân bằng điện giải và giảm huyết áp", chuyên gia dinh dưỡng Rachel Fine, chủ sở hữu của To The Pointe Nutrition, cho biết.

5. Ăn trái cây và rau quả

Ăn đủ trái cây và rau quả hằng ngày là một phần quan trọng để làm chậm quá trình lão hóa.

"Ăn các bữa ăn cân bằng hằng ngày với nhiều trái cây và rau. Một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp giữ cân nặng ở mức ổn định, giảm căng thẳng cho tim (có thể gây ra huyết áp cao), xây dựng xương chắc khỏe (giúp ngăn ngừa loãng xương), cải thiện tiêu hóa và tăng cường miễn dịch chống lại vi khuẩn gây bệnh", chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký Janet Coleman của The Consumer Mag, cho biết.

6. Ăn nhiều hạt hơn

Và cuối cùng, kết hợp hạt lanh hoặc hạt chia vào chế độ ăn uống của bạn cũng có thể giúp ích trong quá trình lão hóa.

"Các loại hạt như hạt lanh và hạt chia có thể giúp ích cho sức khỏe tim mạch và sức khỏe não bộ, nhưng cũng có thể giúp hỗ trợ làn da khỏe mạnh vì hàm lượng axit alpha linoleic cao", chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký Vandana Sheth, tác giả của My Indian Table: Quick & Tasty Vegetarian Recipes, cho biết, theo Eat This, Not That!