6 hành tinh 'diễu hành' rạng sáng mai 12.8: Cơ hội hiếm cho người Việt yêu thiên văn

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), trong lần "diễu hành" này, 6 hành tinh sẽ cùng xuất hiện trên bầu trời trước bình minh, trong đó 4 hành tinh gồm sao Mộc, sao Kim, sao Thổ và sao Thủy, có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

"Bạn chỉ cần hướng mắt về phía đông trước khi mặt trời mọc. Vật thể sáng nhất bạn sẽ thấy chính là sao Kim, tỏa sáng rực rỡ với cái tên dân gian quen thuộc là sao Mai. Gần đó, chấm sáng nổi bật thứ hai là sao Mộc", HAS hướng dẫn.

Chúng tiến lại gần nhau hơn khi mỗi ngày trôi qua và đến rạng sáng 12.8, cả hai sẽ chỉ cách nhau khoảng 1 độ trên bầu trời. Nhìn cao hơn một chút, người yêu thiên văn sẽ thấy sao Thổ. Gần sao Thổ là sao Hải Vương, trong khi sao Thiên Vương xuất hiện ở giữa sao Thổ và sao Mộc, gần cụm sao mở Pleiades thuộc chòm sao Taurus (Kim Ngưu).

Ngày nào tuyệt vời nhất để xem hành tinh "diễu hành"?

Timeanddate.com cho biết toàn bộ màn trình diễn sẽ bắt đầu được quan sát đầy đủ từ sau ngày 15.8, khi sao Thủy xuất hiện thấp gần đường chân trời phía đông và gia nhập đội hình.

Hành tinh này sẽ đạt độ cao cực đại trong lần xuất hiện trên bầu trời buổi sáng này vào ngày 21.8. Vậy, ngày tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng cảnh tượng này là khi nào?

Ảnh mô phỏng bầu trời rạng sáng mai với góc nhìn từ TP.HCM với nhiều hành tinh sáng chói ẢNH: STELLARIUM

Câu trả lời chính là ngày 20.8, khi trăng lưỡi liềm mỏng cuối tháng xuất hiện cùng sao Kim, sao Mộc và hai anh em sinh đôi Pollux, Castor của chòm Gemini (Song Tử) tạo thành một khung cảnh hoàn hảo như tranh vẽ.

Hành tinh duy nhất vắng mặt trong màn trình diễn này là sao Hỏa, hiện đang lơ lửng ở bầu trời phía tây lúc hoàng hôn. Tóm lại, tháng 8 là cơ hội tuyệt vời để quan sát các hành tinh trước khi mặt trời mọc, cùng với mặt trăng và thậm chí có thể là một vài sao băng chiếu sáng bầu trời.