6 lý do tuyệt vời bạn nên tập ăn cay dù chỉ một chút

Sau đây là 6 lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên mà ớt mang lại:



1. Làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư

Một nghiên cứu báo cáo capsaicin trong ớt có thể giúp ích cho bệnh nhân ung thư phổi. Các nhà nghiên cứu báo cáo một hợp chất từ capsaicin đã ảnh hưởng đến các tế bào ung thư phổi, giúp "tăng cường đáng kể" quá trình làm chậm hoạt động của tế bào ung thư.

2. Bí quyết để kéo dài tuổi thọ

Nghiên cứu do Hiệp hội Tim mạch Mỹ công bố cho biết ăn ớt không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có thể giúp sống lâu bằng cách giảm bệnh tim và ung thư, theo StudyFind.

Loại quả màu đỏ, vị cay, ngoài khả năng kích thích vị giác, còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe Shutterstock

Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ ớt giúp giảm 26% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và giảm 23% tỷ lệ tử vong do ung thư.

Một trong những phát hiện quan trọng là ớt có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, chống ung thư và điều chỉnh lượng đường trong máu. Tất cả đều nhờ vào tác dụng của capsaicin - chất mang lại vị cay cho ớt.

Tác giả cao cấp Bo Xu của Viện Tim - Mạch máu của Phòng khám Cleveland (Mỹ), nói rằng: Chúng tôi rất ngạc nhiên khi nhiều nghiên cứu đã phát hiện tiêu thụ ớt thường xuyên giúp giảm nguy cơ tử vong tổng thể do mọi nguyên nhân, tử vong do bệnh tim mạch và cả do ung thư.

3. Ngăn sự di căn của ung thư phổi

Nghiên cứu của Đại học Marshall (Mỹ) đã phát hiện capsaicin cũng có thể ngăn sự lây lan của ung thư phổi. Capsaicin ngăn chặn hiệu quả các tế bào ung thư "xâm chiếm" các tế bào khác. Ngoài ra, những con chuột bị ung thư di căn đã tiêu thụ capsaicin có lượng tế bào ung thư di căn trong phổi ít hơn, theo StudyFind.

Các tác giả của nghiên cứu cho biết capsaicin ngăn sự di căn của ung thư phổi bằng cách ức chế một loại protein liên quan đến quá trình tăng sinh và di chuyển tự do của tế bào.

Capsaicin trong ớt cũng có thể cản trở sự lây lan của ung thư phổi Shutterstock

4. Ngăn ngừa viêm ruột và bệnh tiểu đường

Nghiên cứu cũng cho thấy những con chuột được cho ăn capsaicin ít bị viêm ruột hơn và còn được chữa khỏi bệnh tiểu đường loại 1.

5. Kìm hãm sự phát triển của nhiều loại ung thư

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Marshall cho biết capsaicin cũng có thể ngăn ngừa nhiều loại ung thư phát triển. Capsaicin thể hiện khả năng kìm hãm đáng kể sự phát triển của nhiều loại ung thư ở người.

6. Giúp giảm lượng muối ăn, giảm cả huyết áp

Điều thú vị là nghiên cứu cho thấy ăn thức ăn cay có thể làm tăng độ nhạy với muối, từ đó hạn chế cảm giác thèm ăn mặn.

Nghiên cứu của Đại học Quân Y số 3 ở Trung Quốc bao gồm 606 người trưởng thành, đã phát hiện những người thích ăn cay tiêu thụ ít muối hơn, đồng thời huyết áp tâm thu và tâm trương của họ cũng thấp hơn đáng kể, theo StudyFind.