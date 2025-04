6 năm chưa làm xong hơn 2 km đường

"Đ ƯỜNG ĐỨT KHÚC"

Năm 2019, UBND H.Thăng Bình (Quảng Nam) phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Đông Sơn đoạn qua TT.Hà Lam (H.Thăng Bình). Tuyến đường dài hơn 2 km nối từ Trường THPT Thái Phiên đến QL14E, tổng kinh phí hơn 82 tỉ đồng. Đầu năm 2020, dự án chính thức khởi động và dự kiến hoàn thành trong vòng 360 ngày. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 6 năm nhưng tuyến đường vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.

Tuyến đường Đông Sơn dài hơn 2 km nhưng làm 6 năm chưa xong, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Lê Tài (68 tuổi, ở khối phố 8, TT.Hà Lam) cho biết người dân gọi đây là "đường đứt khúc", bởi chỗ làm, chỗ không, tạo thành những khoảng đứt gãy. "Đoạn đường chỉ dài hơn 2 km nhưng làm 6 năm trời không xong, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân, mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng bụi bay mù mịt", ông Tài nói.

Gia đình ông Tài có khoảng 1.700 m² đất thuộc diện giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án đường Đông Sơn, đã bàn giao mặt bằng từ lâu, nhưng ông cũng như nhiều người dân bức xúc vì dự án dừng thi công thời gian dài. "Tuyến đường nếu hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ khu dân cư ra QL14E, tạo thuận lợi cho việc đi lại, đặc biệt là với học sinh, người lao động. Tôi mong chính quyền địa phương nếu có vướng mắc thì nhanh chóng tháo gỡ để sớm hoàn thành", ông Tài nói.

Ông Võ Ngọc Mỹ (50 tuổi, ở khối phố 8, TT.Hà Lam) cho hay gia đình cũng có hơn 1.000 m² đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Dù giá đền bù thấp so với thị trường, nhưng ông vẫn sớm đồng ý bàn giao mặt bằng. Đến nay dù đã thi công nhiều năm, nhưng vẫn ì ạch và không biết đến bao giờ người dân có đường mới để đi. "Trong các cuộc họp, người dân nhiều lần kiến nghị sớm tháo gỡ công tác GPMB để đẩy nhanh dự án, hoàn thành theo cam kết, nhưng đến nay mọi thứ vẫn dang dở", ông Mỹ nói.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện dự án mới hoàn thành trên 30% khối lượng, gồm các hạng mục thoát nước, nền đường, bó vỉa, vỉa hè, dải phân cách theo phần mặt bằng được bàn giao. Trên tuyến đường này, nhiều đoạn đang thi công dang dở; trong khi khu vực gần Trường THPT Thái Phiên vẫn có hàng chục căn nhà với hàng trăm nhân khẩu sinh sống, chưa thấy triển khai dự án.

H OÀN THÀNH CUỐI NĂM 2025

Một lãnh đạo TT.Hà Lam thừa nhận việc tuyến đường Đông Sơn đoạn qua địa phương thi công ì ạch, chậm tiến độ là do vướng khâu GPMB. "Do cơ chế, chính sách thay đổi nên nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án không chịu bàn giao đất vì cho rằng giá đền bù của luật Đất đai mới năm 2024 thấp hơn nhiều so với luật Đất đai cũ nên nhiều người không chấp nhận với giá hỗ trợ mới", vị này nói.

Ông Trương Công Sơn, Phó chủ tịch UBND H.Thăng Bình, cho biết dự án đường Đông Sơn có tổng vốn đầu tư 82,4 tỉ đồng, trong đó 17,5 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Nam và 64,9 từ đồng từ ngân sách huyện. Nguyên nhân chủ yếu khiến tiến độ bị đình trệ là vướng công tác GPMB.

Ông Sơn cũng lý giải, thời điểm triển khai dự án, đơn giá đất tại khu vực gần QL14E thấp hơn nhiều so với tại khu tái định cư TT.Hà Lam nên nhiều hộ dân không đồng thuận, đặc biệt là những người không được bố trí tái định cư tại chỗ. Đến nay, còn 18 hộ chưa thống nhất nhận tiền và hoàn tất hồ sơ bồi thường. Hiện một số đoạn đã được người dân bàn giao mặt bằng nên có thể thi công, còn những đoạn chưa có mặt bằng phải tạm dừng, dẫn đến chậm tiến độ dự án. "Hiện UBND tỉnh Quảng Nam đã gia hạn thời gian thực hiện dự án. H.Thăng Bình cũng cam kết sẽ hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30.6 và đến ngày 31.12.2025 hoàn thành toàn bộ dự án", ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, trong bối cảnh sẽ xóa bỏ cấp huyện, những dự án đang được đầu tư, triển khai trên địa bàn, trong đó có dự án tuyến đường Đông Sơn, việc quản lý và tiếp nhận các dự án sẽ được chuyển giao cho chính quyền mới. Huyện đã đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam có lộ trình chuyển giao rõ ràng để tránh tình trạng "cha chung không ai khóc", khiến dự án dang dở kéo dài.