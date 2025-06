6 người chết, mất tích trong mưa lũ ở miền Trung

Chiều 13.6, Bộ NN-MT cho biết mưa lũ do bão số 1 đã gây thiệt hại nặng ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đến 16 giờ cùng ngày, Quảng Bình có 4 người mất tích, Quảng Trị có 2 người chết.

Ngày 13.6, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1 tiếp tục trút xuống nhiều địa phương tại Quảng Trị, dao động 150 - 470 mm. Nước sông dâng cao gây ngập lụt các khu dân cư sống dọc sông. Lúc 2 giờ sáng 13.6, nước sông Sê Pôn tràn vào nhà dân ở TT.Lao Bảo (H.Hướng Hóa), lực lượng công an, bộ đội được điều động đến các khối phố Duy Tân, Cao Việt, Vĩnh Đông để khẩn trương hỗ trợ sơ tán 143 hộ dân (465 nhân khẩu). "Đến chiều 13.6, chúng tôi đã sơ tán 219 hộ dân với 1.046 nhân khẩu và 282 gia súc đến khu vực an toàn. Mưa lớn vẫn diễn ra, mực nước sông dâng cao khiến một số gia đình bị ngập sâu hơn nửa căn nhà", ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND TT.Lao Bảo, chia sẻ. Mưa lũ cũng làm 2 người chết do điện giật và đuối nước.

Đến nay, đã có tổng cộng gần 500 hộ dân tại Quảng Trị phải sơ tán, di dời do ảnh hưởng bão số 1. Trung đoàn 842, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã cử một tiểu đội với đầy đủ trang thiết bị sẵn sàng hỗ trợ, ứng phó. Toàn tỉnh có 18.337 ha lúa, gần 1.000 ha rau màu bị ngập úng. Các hộ dân nuôi cá lồng trên sông Hiếu, sông Bến Hải bị thiệt hại 47.000 con cá giống, ước trị giá 2,25 tỉ đồng; 13 ha hồ nuôi tôm bị tràn bờ, thiệt hại khoảng 1,2 tỉ đồng.

Lực lượng cứu hộ di dời đồ đạc của người dân tại TT.Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) đến khu vực an toàn rạng sáng 13.6 ẢNH: THANH LỘC

Tại Quảng Bình, mưa lớn gây chia cắt nhiều tuyến đường ở TP.Đồng Hới, TT.Kiến Giang. Nhiều ngầm tràn tại xã Thượng Trạch (H.Bố Trạch) có nơi bị ngập sâu trên 1 m. Người dân ở các bản Cồn Cùng, Chuôn Tại (xã Kim Thủy, H.Lệ Thủy) đang bị cô lập do lũ dâng, tràn qua cầu tạm. Có 2 chị em ở xã Tân Hóa (H.Minh Hóa, Quảng Bình) đi soi cóc lúc 1 giờ sáng 13.6, không may bị nước lũ cuốn trôi. Đến rạng sáng 13.6, vợ chồng ông Nguyễn Văn Chức (61 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ngắm (62 tuổi, cùng trú tại xã Nhân Trạch, H.Lệ Thủy) đi thả lưới ở sông Dinh bị lũ cuốn. Đến chiều tối qua, cả 4 người vẫn đang mất tích.

Hôm qua, nhiều vùng trũng ở TP.Huế như Quảng Điền, Hương Trà, Phong Điền vẫn đang ngập sâu; nhiều tuyến đường liên thôn ngập 1 - 2 m, người dân phải di chuyển bằng ghe, thuyền. Sạt lở xảy ra tại nhiều vị trí như khu vực cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn rẽ vào TT.Khe Tre; ĐT14C ở xã Hương Lộc (H.Phú Lộc); tuyến đường Hồ Chí Minh tại Km350+185 (H.A Lưới); QL49 tại Km67+200… Hiện một số tuyến đường đã được khắc phục, số còn lại được rào chắn để đảm bảo an toàn. Trước đó, TP.Huế đã di dời 35 hộ (138 khẩu) rời vùng có nguy cơ sạt lở ở Phú Lộc, Phong Điền, A Lưới đến nơi an toàn.

Sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây tại Quảng Trị ẢNH: BÁ HOÀNG

Tại Quảng Nam, hơn 725 ngôi nhà ở vùng "rốn lũ" H.Đại Lộc ngập dưới 1 m, một số trạm bơm thủy lợi bị ngập nước sâu. Lũ cũng gây sạt lở khoảng 15 m bờ kè suối dọc tuyến QL14H. Trục giao thông ĐT609 tại Km55+500 qua địa bàn xã Kà Dăng (H.Đông Giang) sạt lở taluy dương với hàng nghìn khối đất đá, đến 15 giờ chiều 13.6 mới cơ bản thông 1 làn xe. Tại H.Tây Giang, 12 hộ dân bị sạt lở đất uy hiếp, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp đến nơi tránh trú. Theo ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở NN-MT tỉnh Quảng Nam, mưa lớn gây thiệt hại nặng nề với hơn 16.740 ha cây trồng các loại bị ngập, hư hỏng; trong đó có gần 16.000 ha lúa vụ hè thu đang trong giai đoạn phát triển.

Tại địa bàn TP.Đà Nẵng, sáng 13.6, hàng chục lồng cá, mái che bằng tôn, trụ sắt… của người dân bị nước lũ cuốn trôi và mắc kẹt, chắn ngang 6 khoang xả lũ (dài 35 m) đe dọa công trình đập An Trạch ở xã Hòa Tiến (H.Hòa Vang). Thống kê sơ bộ có hơn 50 tấn cá nuôi trong lồng bè trên sông Yên của người dân ở Quảng Nam và TP.Đà Nẵng bị lũ cuốn trôi. Trước tình huống khẩn cấp, sáng 13.6, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng đã huy động 180 cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân tự vệ khẩn trương ứng cứu các lồng bè cá mắc kẹt. Đến chiều qua, dòng chảy sông Yên đã được khơi thông hoàn toàn, đảm bảo an toàn đập và giảm thiểu rủi ro cho khu vực hạ lưu.

Ở khu vực ven biển miền Trung, tàu kiểm ngư KN363 đã kịp thời lai dắt tàu cá ĐNa 91107 TS bị hỏng máy về khu vực tránh bão ở Cù Lao Chàm (Quảng Nam). Tại TP.Đà Nẵng, 3 tàu cá bị chìm tại bến Thọ Quang, Trạm CT15 và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II. Tại Quảng Bình, có 1 tàu cá của ngư dân bị chìm.