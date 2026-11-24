Ngày 24.11, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) cho biết đã tiếp nhận, điều trị cho 6 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, chiều 23.11, bệnh viện tiếp nhận các trường hợp cùng ở xã Ea Kly với chẩn đoán vào viện là viêm ruột cấp, tác động độc hại do thực phẩm có chất độc không xác định.

Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đang điều trị cho 6 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Đắk Lắk ẢNH: CTV

Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh thông tin, sáng 22.11, chị H.N.N (51 tuổi, ở xã Ea Kly) cùng con gái là P.N.H.Â ăn bánh mì tại một tiệm bánh trên địa bàn xã. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cả hai xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng.

Sau đó, gia đình tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng tình trạng không thuyên giảm. Đến chiều 23.11, hai mẹ con được gia đình đưa đi nhập viện với các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Hiện hai bệnh nhân đang được bác sĩ theo dõi, sức khỏe dần hồi phục.

Cùng triệu chứng sau khi ăn bánh mì tại một tiệm bánh ở xã Ea Kly, anh Đ.T.H (44 tuổi), chị N.T.P (43 tuổi), em Đ.N.P.T (18 tuổi) và em D.T.B.A (16 tuổi) cũng nhập viện vào tối 23.11.

Theo Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, hiện chưa đủ cơ sở khẳng định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm xuất phát từ bánh mì, đồng thời chưa xác định được mối liên hệ nguồn cung cấp thực phẩm giữa hai nhóm trường hợp nêu trên.

Bệnh viện cũng đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ cơ sở kinh doanh thực phẩm liên quan tại xã Ea Kly.