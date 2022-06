6 tác dụng phụ của việc cắt bỏ chuối ra khỏi chế độ ăn

Cho dù bạn đang xay chúng thành sinh tố hay cắt miếng như một món ăn nhẹ sau khi tập luyện, chuối là loại thực phẩm rẻ tiền, dễ mang đi và ngon miệng để bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết, như kali, magiê và vitamin C, vào chế độ ăn uống của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn nằm trong số nhiều người đã cắt bỏ những loại trái cây ngon này ra khỏi chế độ ăn như một phần của chế độ ăn kiêng low-carb, bạn có thể gặp phải một số thay đổi đáng ngạc nhiên về sức khỏe.

Hãy đọc tiếp để biết những tác dụng phụ của việc cắt bỏ chuối.

1. Hệ thống miễn dịch của bạn có thể bị ảnh hưởng

Chuối - và đặc biệt là chuối chưa chín - là một nguồn tinh bột kháng tuyệt vời. Tinh bột kháng có tác dụng tiền sinh học, có nghĩa là nó cung cấp vi khuẩn lành mạnh trong đường tiêu hóa của bạn.

Tuy nhiên, nếu cắt bỏ chuối khỏi chế độ ăn, bạn có thể làm mất nguồn thức ăn cần thiết để vi khuẩn đường ruột sinh sôi.

Theo một bài báo nghiên cứu năm 2013 được xuất bản trên tạp chí Frontiers in Immunology, đầy đủ chất xơ prebiotic thậm chí có thể giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn - nhưng việc cắt bỏ các loại thực phẩm prebiotic, như chuối, có thể khiến sức khỏe miễn dịch của bạn thiếu hụt, có khả năng khiến bạn dễ mắc bệnh hơn, theo Eat This, Not That!

2. Bạn có thể phục hồi kém hiệu quả hơn sau khi tập luyện

Bạn muốn tiếp thêm năng lượng cho quá trình tập luyện của mình mà không cần chuyển sang các thanh protein đã qua chế biến kỹ hoặc đồ uống thể thao? Hãy thử một quả chuối để thay thế!

Một quả chuối trung bình chứa khoảng 517 miligram kali, hoặc 11% RDA của bạn, một sự thiếu hụt có liên quan đến chuột rút cơ bắp.

Một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên PLOS One cũng cho thấy chuối có hiệu quả trong việc giảm viêm sau khi tập thể dục và tạo ra mức dopamine lưu thông ở các vận động viên sau khi tập luyện cao hơn so với đồ uống phục hồi tập thể dục dựa trên carbohydrate.

Có nghĩa là thiếu chuối trong chế độ ăn uống có thể khiến việc tập luyện của bạn dẫn đến việc cơ thể bị hao mòn nhiều hơn.

3. Bạn có thể thấy mình đói hơn





Bạn có thể đã loại bỏ chuối khỏi chế độ ăn để giảm cân, nhưng làm như vậy thực sự có thể có tác dụng ngược lại.

Theo một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên tạp chí Journal of Functional Foods, tiêu thụ tinh bột kháng từ bột chuối chưa chín trước bữa ăn dẫn đến giảm 14% lượng calo nạp vào sau đó.

Tuy nhiên, sự thay đổi hóa học tương tự trong cơ thể của bạn ít có khả năng xảy ra hơn đối với chuối chín, tuy nhiên, chuối vẫn có thể thúc đẩy giảm cân, theo Eat This, Not That!

4. Bạn có thể trở nên dễ bị cúm hơn

Nếu bạn thấy mình bị cúm hằng năm, có lẽ bạn sẽ muốn giữ chuối trong thực đơn của mình.

Một đánh giá năm 2020 về nghiên cứu được công bố trên tạp chí PNAS cho thấy lectin chuối được biến đổi kỹ thuật (một loại chất xơ liên kết với đường khó tiêu hóa) có đặc tính kháng virus chống lại nhiều chủng cúm.

Mặc dù chuối có thể hỗ trợ sức khỏe miễn dịch của bạn, nhưng rõ ràng bạn không thể dựa vào một loại thực phẩm này để bảo vệ bạn khỏi các loại virus nghiêm trọng như cúm.

5. Bạn có thể dễ bị cao huyết áp hơn

Nếu bạn muốn giữ huyết áp của mình ở mức khỏe mạnh, bạn có thể muốn giữ chuối vì chuối giàu kali trong thực đơn.

Một nghiên cứu năm 2005 được công bố trên tạp chí Hypertension cho thấy thực phẩm giàu kali có tác dụng hạ huyết áp tương tự như kali clorua, một chất bổ sung thường được sử dụng để giảm huyết áp.

6. Bạn có thể có nhiều nguy cơ bị đột quỵ hơn

Huyết áp cao là một yếu tố nguy cơ nghiêm trọng dẫn đến đột quỵ và việc cắt giảm các thực phẩm giàu kali, như chuối, khỏi chế độ ăn uống của bạn có thể khiến những con số này rơi vào vùng nguy hiểm.

Trên thực tế, một đánh giá năm 2013 về các phân tích tổng hợp được công bố trên BMJ cho thấy rằng những người có lượng kali cao hơn sẽ giảm nguy cơ đột quỵ tới 24%. Vì vậy bạn nên xem xét lại việc loại bỏ chuối khỏi chế độ ăn của bạn, theo Eat This, Not That!