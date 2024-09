6 tác hại sức khỏe khi ăn quá nhiều thịt giàu protein

Protein là dưỡng chất thiết yếu trong chế độ ăn uống hằng ngày. Chúng có chứa các a xít amin cần thiết để sửa chữa các mô, phát triển cơ bắp, tổng hợp các loại enzyme và hoóc môn. Do đó, nạp đủ protein mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Ăn quá nhiều thịt đỏ giàu protein có thể gây ra nhiều nguy cơ với sức khỏe Ảnh: PEXELS

Trong khi đó, nạp quá nhiều protein từ thịt có thể gây ra tác động tiêu cực sau:

Mất cân bằng dinh dưỡng

Chế độ ăn quá nhiều protein có khả năng làm mất cân bằng các chất dinh dưỡng thiết yếu. Nguyên nhân là vì chúng ta ăn quá nhiều thịt trong khẩu phần ăn đồng nghĩa với việc sẽ ăn ít rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Hệ quả là gây thiếu một số loại vitamin, khoáng chất và chất chống ô xy hóa thiết yếu.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tim

Thịt không chỉ giàu protein mà còn chứa nhiều mỡ. Do đó, ăn quá nhiều thịt sẽ làm tăng cao nồng độ cholesterol trong máu, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Do đó, ăn quá nhiều thịt đỏ trong thời gian dài sẽ là nguy cơ đáng ngại với sức khỏe tim mạch.

Tổn thương thận

Nạp quá nhiều protein, đặc biệt nguồn động vật, sẽ gây áp lực hoạt động lên thận. Vì sau khi chuyển hóa protein, cơ thể sẽ thải ra nitơ. Thận sẽ loại bỏ lượng nitơ này khỏi cơ thể. Hấp thụ protein động vật càng cao thì lượng nitơ mà thận phải xử lý sẽ càng lớn. Qua thời gian, áp lực hoạt động này sẽ khiến thận dễ bị tổn thương.

Áp lực lên gan

Tương tự như thận, gan cũng phải làm việc nhiều hơn nếu cơ thể nạp quá nhiều protein. Điều này có thể tác động xấu cho gan, đặc biệt là ở những người đang có bệnh gan. Nếu không kiểm soát, nạp protein quá mức trong thời gian dài sẽ dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ hoặc làm suy yếu chức năng gan.

Dễ gặp vấn đề tiêu hóa

Ăn quá nhiều thịt đỏ giàu protein sẽ dễ dẫn đến một số vấn đề tiêu hóa, đặc biệt là táo bón. Nguyên nhân là do chúng ta ưu tiên ăn nhiều thịt thì cũng đồng nghĩa ăn ít chất xơ thực vật hơn. Thiếu chất xơ sẽ gây táo bón.

Các vấn đề về sức khỏe xương

Lượng protein dư thừa trong cơ thể sẽ làm mất cân bằng độ pH trong cơ thể. Để cân bằng độ pH, cơ thể sẽ huy động canxi trong xương. Tình trạng này kéo dài sẽ làm xương yếu đi, theo Eat This, Not That!.