6 tháng đầu năm 2023, Bình Phước tăng trưởng kinh tế đứng đầu Đông Nam bộ

Sáng ngày 11.7, HĐND tỉnh Bình Phước đã khai mạc kỳ họp thứ 11 khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; bàn và quyết định các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng phát biểu khai mạc kỳ họp HOÀNG GIÁP

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: "Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn những diễn biến phức tạp, kinh tế Bình Phước đã vượt qua khó khăn, từng bước phục hồi và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực".

Theo đó, 6 tháng đầu năm, Bình Phước tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 7,27% (cao nhất vùng Đông Nam bộ và đứng thứ 14 cả nước). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) được 16 dự án với số vốn là 632 triệu USD, đạt hơn 200% so với kế hoạch năm. Đặc biệt, lần đầu tiên tỉnh thu hút 1 dự án đầu tư có vốn đăng ký 500 triệu USD và lần đầu tiên lọt top 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất nước trong 6 tháng đầu năm 2023.

Các đại biểu tham gia kỳ họp HOÀNG GIÁP

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm; Công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại được bảo đảm; giữ vững an ninh quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế như thu ngân sách vẫn đạt thấp so với kế hoạch; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, đạt thấp; công tác giải phóng mặt bằng, triển khai một số công trình gặp nhiều khó khăn, vướng mắc…

Bí thư tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận lần đầu tiên tỉnh lọt top 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất nước HOÀNG GIÁP

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước đề nghị 6 tháng cuối năm cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo linh hoạt, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm. Đảm bảo công khai, minh bạch, tránh lãng phí, không tạo kẽ hở cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; cải cách hành chính, chuyển đổi số; giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các ý kiến, kiến nghị của nhân dân...