6 tháng 'hứng' điện mặt trời, tiền điện doanh nghiệp giấy giảm 1,2 tỉ đồng

Chia sẻ tại lễ phát động chiến dịch "Mái nhà đón nắng - Biến nắng thành điện" do UBND TP.Hà Nội, Sở Công thương và Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức ngày 14.11, các doanh nghiệp cho rằng, nắng là nguồn tài nguyên miễn phí. Đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà không chỉ tiết kiệm hàng trăm triệu đồng tiền điện mỗi tháng, mà còn giúp doanh nghiệp đạt các tiêu chí phát triển bền vững.

Điện mặt trời mái nhà giúp doanh nghiệp sản xuất tự chủ năng lượng, tiết kiệm tiền điện hiệu quả ẢNH: TRẦN BINH

Ông Bùi Quốc Giang, Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty cổ phần Giấy Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội), cho biết chi phí năng lượng là bài toán đau đầu của ngành sản xuất giấy. Để giải quyết bài toán này theo hướng phát triển bền vững, năm 2026, doanh nghiệp quyết định đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với công suất 990 kWp.

Khi hệ thống đi vào vận hành ổn định từ tháng 4 - tháng 10, tổng điện năng tiêu thụ từ lưới điện quốc gia của công ty chỉ còn 5,83 triệu kWh, tương đương khoảng 12,14 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm 2025 khi chưa lắp đặt điện mặt trời mái nhà, doanh nghiệp tiêu thụ 6,53 triệu kWh từ hệ thống điện quốc gia, chi phí xấp xỉ 13,36 tỉ đồng. Theo đó, sản lượng điện doanh nghiệp tiêu thụ giảm gần 1 triệu kWh, tiết kiệm hơn 1,2 tỉ đồng trong 6 tháng.

"Điều tuyệt vời nhất không chỉ nằm ở sản lượng, mà nằm ở chất lượng của sự tiết kiệm. Điện mặt trời phát ra mạnh nhất vào ban ngày, đảm bảo cung cấp đủ điện cho dây chuyền sản xuất đúng vào các khung giờ cao điểm là thời điểm giá điện đắt đỏ nhất", ông Giang nói.

Cũng theo ông Giang, dòng tiền tiết kiệm được trở thành nguồn lực thực tế để doanh nghiệp tái đầu tư, mở rộng sản xuất và cải thiện đời sống người lao động. Ngoài ra, hệ thống điện mặt trời mái nhà này giúp doanh nghiệp xanh hóa quy trình sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, góp phần giảm tải cho lưới điện khu vực Thường Tín - Phú Xuyên trong những ngày nắng nóng cực đoan.

Hà Nội hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng cho hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà

Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công thương TP.Hà Nội, khẳng định chiến dịch là sự kiện khẳng định sự đồng hành của Hà Nội để thúc đẩy phát triển năng lượng sạch trên mỗi mái nhà, công sở và từng công xưởng sản xuất.

Nhiều hệ thống điện mặt trời mái nhà với công nghệ hiện đại được giới thiệu tại chiến dịch Mái nhà đón nắng - Biến nắng thành điện ẢNH: EVNHANOI

Để hỗ trợ người dân, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua chính sách hỗ trợ thiết thực cho các hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện. Theo đó, phần điện mặt trời được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng, phần lưu trữ lắp đặt đồng bộ được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng, nâng tổng mức hỗ trợ lên tới 6 triệu đồng mỗi hộ khi đáp ứng đủ điều kiện.

Lãnh đạo Sở Công thương TP.Hà Nội yêu cầu EVNHANOI và các đơn vị trực thuộc hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khảo sát nhu cầu, thỏa thuận phương án đấu nối, đo đếm, vận hành và xử lý các tình huống phát sinh; phối hợp với chính quyền cơ sở cung cấp thông tin ngắn nhất, dễ hiểu, phát triển điện mặt trời mái nhà gắn với khả năng tiếp nhận của lưới điện và yêu cầu an toàn của hệ thống.

Để chiến dịch lan tỏa, EVNHANOI cam kết cung cấp thông tin minh bạch, chính xác về cơ chế, chính sách và thủ tục đến khách hàng; hỗ trợ tối đa các thủ tục thông báo, đăng ký đấu nối và kiểm tra an toàn kỹ thuật, phòng chống cháy nổ tận nơi cho người dân, doanh nghiệp.

EVNHANOI phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp cung cấp thiết bị uy tín, giới thiệu các giải pháp công nghệ tối ưu, phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ gia đình và cơ sở sản xuất.