6 thương nhân phân phối bị thu hồi giấy phép, thị trường xăng dầu có bị ảnh hưởng?

6 thương nhân phân phối tại 4 địa phương

6 doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép về thương nhân phân phối xăng dầu gồm: Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà (Hà Tĩnh); Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Petro Oil An Giang (An Giang); Công ty TNHH MTV Dầu khí Bông Sen Vàng, Công ty CP Xăng dầu An Hữu Trà Vinh (Cần Thơ); Công ty CP Thương mại dầu khí Đại Long và Công ty CP Dầu khí Rồng Vàng (Hà Nội).

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, một số công ty phân phối nói trên sở hữu và có nhượng quyền thương mại cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các địa phương, nơi doanh nghiệp đóng trụ sở, mỗi doanh nghiệp sở hữu trung bình 4 - 6 cửa hàng. Chẳng hạn, với Công ty TNHH Thương mại xây dựng và vận tải Quảng Hà, giấy phép xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu do Bộ Công thương cấp ngày 22.5.2020, hiện có 4 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng tại huyện Thạch Hà, thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ Công thương vừa có quyết định thu hồi giấy phép của loạt thương nhân phân phối xăng dầu NHẬT THỊNH

Ông Trần Minh Mẫn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Petro Oil An Giang - một trong 6 đơn vị bị thu hồi giấy phép kỳ này - cho biết doanh nghiệp hiện có 6 cửa hàng bán lẻ xăng dầu (bao gồm đại lý nhượng quyền), trung bình mỗi ngày tiêu thụ khoảng 30m3 xăng dầu các loại. Tuy nhiên, ông Mẫn cũng cho hay, đến hôm nay vẫn chưa nhận được quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu từ Bộ Công thương. Ông Mẫn khẳng định đã chuẩn bị tinh thần giới thiệu những thương nhân phân phối khác cho các đại lý lấy hàng, không để đứt gãy nguồn cung trong ngắn hạn.

Hay với Công ty TNHH MTV Dầu khí Bông Sen Vàng là 1 trong 7 thương nhân phân phối xăng dầu tại Cần Thơ. 7 doanh nghiệp này cung ứng xăng dầu cho khoảng 65 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại địa phương với tổng sản lượng tiêu thụ khoảng 700m3 xăng dầu mỗi ngày. Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Dầu khí Bông Sen Vàng có 6 chi nhánh đặt tại một số tỉnh miền Tây Nam bộ.

Thương nhân phân phối xăng dầu ngoài việc mua xăng dầu từ doanh nghiệp đầu mối về phân phối cho hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình còn có một hệ thống đại lý trực thuộc, hoặc thông qua các thương nhân nhượng quyền bán lẻ xăng dầu để bán lẻ xăng dầu. Thế nên, nếu các thương nhân phân phối bị thu hồi giấy phép, các đại lý trực thuộc các doanh nghiệp này hoặc các thương nhân nhượng quyền bán lẻ, đại lý… phải tìm nhà cung cấp khác do quy định các đại lý bán lẻ/doanh nghiệp bán lẻ chỉ được lấy hàng từ một nguồn duy nhất.

Đủ thời gian tìm nhà phân phối thay thế

Theo Bộ Công thương, hiện cả nước có khoảng 332 thương nhân phân phối (đơn vị nhận hàng từ doanh nghiệp đầu mối). Tại kết luận cuối năm 2022, Thanh tra Bộ Công thương đã kiến nghị Vụ Thị trường trong nước rà soát, tổng hợp, báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của thương nhân đầu mối và giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đã cấp nhưng không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Với quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với 6 doanh nghiệp nói trên, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho rằng, quy mô của các nhà phân phối bị thu hồi giấy phép kỳ này nhỏ, thời gian để việc rút giấy phép có hiệu lực đến gần 1 tháng (đến 27.2 - NV), đủ để các cửa hàng bán lẻ ký hợp đồng với nhà phân phối khác. Bên cạnh đó, việc thu hồi giấy phép cho những nhà phân phối vi phạm qua thanh kiểm tra là một trong những giải pháp lập lại trật tự thị trường xăng dầu. Nếu khâu trung gian phân phối lại góp phần gây nhiễu loạn thị trường hoặc khiến thị trường đứt gãy nguồn cung… thì sẽ bị xử phạt. Việc làm này sẽ được thực hiện thường xuyên trong thời gian tới nhằm thiết lập một thị trường xăng dầu ổn định bền vững hơn.