Thủ tướng 'nhắc' Bộ Công thương bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu sau tết

Chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ ngày 27.1.2023 đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

PHAN HẬU

Đối với Bộ Công thương, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu. Không để xảy ra tình trạng thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung trong mọi tình huống, gây bất ổn thị trường; bảo đảm hệ thống phân phối, chuỗi cung ứng xăng dầu ổn định, giảm khâu trung gian…

Đặc biệt, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ này khẩn trương trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu.

Liên quan đến hoạt động bán lẻ xăng dầu trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp bán lẻ tiếp tục than trời do chiết khấu về 0 đồng kéo dài. Doanh nghiệp tư nhân Q.D tại Đắk Lắk đang nhượng quyền bán lẻ xăng dầu của Công ty Xăng dầu quân đội khu vực 3 cho hay, trong dịp Tết Nguyên đán, doanh nghiệp tiếp tục nhận chiết khấu 0 đồng từ đầu mối, giá giao cho đại lý bằng giá bán lẻ. Trong khi đó, cơ sở phải chịu các chi phí nhân công 500 đồng/lít; chi phí mặt bằng, chi phí điện, vốn, hao hụt... tính ra mỗi lít xăng dầu bán ra đang lỗ 1.300 đồng. "Xăng dầu chuẩn bị điều chỉnh giảm cấp thoải mái, khi chuẩn bị điều chỉnh tăng giá thì cấp nhỏ giọt, đầu mối, thương nhân phân phối viện đủ lý do để không cấp, chờ điều chỉnh xong mới cấp. Trong khi xin ngưng kinh doanh thì sở công thương cho rằng lý do thua lỗ xin tạm nghỉ là không thỏa đáng...", đại diện doanh nghiệp này cho hay.

Song song với lệnh của Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương sớm trình dự thảo nghị định sửa đổi xăng dầu, mới đây, một loạt doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết đang lập nhóm gửi loạt kiến nghị ra Thủ tướng, góp ý về những bất cập trong dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu mà Bộ Công thương đang lấy ý kiến. Đa số vẫn cho rằng, dự thảo nghị định sửa đổi lần này lại tiếp tục "tước đi quyền lợi cơ bản của doanh nghiệp bán lẻ. Chỉ được lấy hàng từ một đầu mối khiến doanh nghiệp mất quyền đàm phán trong kinh doanh...".