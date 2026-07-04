60 năm 'ngọn lửa thanh niên' vẫn cháy

Ngày 4.7, Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Đoàn thanh niên các cơ quan T.Ư Cục miền Nam tổ chức tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đoàn ủy Đoàn thanh niên các cơ quan T.Ư Cục miền Nam (1966 - 2026) đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, với chủ đề "Sống mãi ngọn lửa thanh niên".

Anh Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã đến dự. Chương trình có sự tham dự của hơn 250 cựu cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cơ quan T.Ư Cục miền Nam thời kháng chiến chống Mỹ, cùng hơn 50 cán bộ đoàn viên, thanh niên thuộc Thành đoàn TP.HCM và thanh niên Tây Ninh.

Họa sĩ, Anh hùng lao động Đặng Ái Việt, tên thật là Đặng Thị Bông, chia sẻ bà sinh ra ở Tiền Giang và tham gia cách mạng với một tâm thế rất trẻ. Khi ấy, bà tự đặt cho mình cái tên Đặng Ái Việt, với ý nghĩa yêu nước Việt Nam.

Nhắc đến chủ đề "Sống mãi ngọn lửa thanh niên", họa sĩ Việt xúc động vì đó không chỉ là tên một cuộc tọa đàm, mà còn là tinh thần của cả một thế hệ. Một thế hệ đã dám sống, dám đi, dám hy sinh tuổi trẻ của mình để đất nước có ngày hôm nay.

Ở tuổi 78, với 57 năm tuổi Đảng, họa sĩ Việt khiêm tốn nói rằng thế hệ trẻ hôm nay là những người đang làm chủ đất nước, có thể làm những "việc lớn". Còn bà, bà chọn tiếp tục làm một "việc nhỏ"- Đó là đi khắp các tỉnh, thành để vẽ chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng ẢNH: AN VY

Tính đến ngày 26.6, bà Việt đã vẽ được 3.743 bức chân dung các Mẹ Việt Nam anh hùng trên cả nước. Với bà, mỗi bức vẽ không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một lời tri ân. Bà nói mình đang "chạy đua với thời gian", bởi còn nhiều người mẹ đang chờ được ghi lại hình ảnh.

Ngay sau tọa đàm, bà Việt kể dự định tiếp tục trở lại Đồng Tháp, nơi còn khoảng 60 Mẹ Việt Nam anh hùng đang chờ bà đến vẽ. Ở tuổi gần 80, hành trình ấy vẫn tiếp diễn như một cách giữ lửa, nhắc thế hệ sau hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người.

Anh Triết nói rằng trách nhiệm của thanh niên hôm nay không chỉ là lắng nghe và xúc động trước những câu chuyện lịch sử, mà phải biết chuyển hóa niềm tự hào thành hành động ẢNH: AN VY

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ cán bộ Đoàn đi trước. Anh nhấn mạnh lịch sử dân tộc Việt Nam được viết nên bằng sự hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ. Trong đó, tuổi trẻ luôn là lực lượng tiên phong, sẵn sàng dấn thân vào những nơi gian khổ nhất vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo anh Triết, đó là xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, giáo dục lý tưởng cho thanh thiếu nhi, thực hiện các công trình, sáng kiến thiết thực, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường

Anh Triết còn nhắc đến đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" do T.Ư Đoàn triển khai. Đến nay, hơn 200.000 câu chuyện và thông tin của hơn 50.000 nhân chứng lịch sử, Mẹ Việt Nam anh hùng đã được đoàn viên, thanh niên ghi nhận bằng công cụ số hóa. Đây là cách thế hệ trẻ dùng công nghệ để lưu giữ ký ức, biến truyền thống thành những sản phẩm gần gũi hơn với thanh niên trong kỷ nguyên số.

Tuổi trẻ lắng nghe ký ức hào hùng từ các thế hệ đi trước ẢNH: AN VY

Ông Nguyễn Hữu Châu, nguyên Ủy viên thường trực HĐND TP.HCM, Phó chủ nhiệm thường trực CLB truyền thống kháng chiến Đoàn thanh niên các cơ quan T.Ư Cục miền Nam, cho rằng muốn tiếp lửa hiệu quả cho thanh niên hôm nay, tổ chức phải mạnh, con người phải có bản lĩnh. Công nghệ chỉ là công cụ, còn bản lĩnh mới là người cầm lái.

Lắng nghe các câu chuyện tại tọa đàm, Võ Phong Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường Hòa Hưng (TP.HCM), chia sẻ rằng người trẻ hôm nay tự hào khi được nghe các cô chú kể lại một thời kháng chiến. Theo Phú, tuổi trẻ phải biết tiếp bước, viết tiếp lý tưởng của thế hệ đi trước bằng những việc làm cụ thể để góp phần xây dựng TP.HCM phồn vinh, phát triển.

Thanh niên quyết tâm biến lý tưởng thành hành động ẢNH: AN VY

Nguyễn Lê Xuân Hòa, học sinh Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm (TP.HCM), cho biết bạn xúc động khi tham dự chương trình vì ông bà của mình cũng là cựu chiến binh. "Sau khi nghe các cô chú kể chuyện, mình thấy rõ hơn lòng yêu nước không phải điều gì xa xôi. Đó là biết trân trọng quá khứ và sống có trách nhiệm hơn với hiện tại", Hòa nói.