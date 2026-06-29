Lời hiệu triệu thanh niên tiên phong làm chủ khoa học công nghệ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là nguồn động viên to lớn, là lời hiệu triệu thôi thúc thanh niên tiên phong làm chủ khoa học công nghệ ẢNH: ĐINH HUY

Các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đánh thức trách nhiệm và lý tưởng của người trẻ

Lắng nghe và tiếp thu những tâm huyết, kỳ vọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, bản thân tôi trào dâng niềm tự hào và xúc động sâu sắc. Lời khẳng định "thanh niên không chỉ kế tục sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, mà trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai" trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước chính là lời hiệu triệu mạnh mẽ, đánh thức trách nhiệm và lý tưởng của mỗi người trẻ, giúp thanh niên học tập suốt đời và làm chủ khoa học công nghệ.

Trần Nguyễn Nhất Tín, Ảnh: NVCC

Sự tin tưởng mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao gửi vừa là vinh dự lớn lao, vừa là động lực to lớn để thế hệ thanh niên chúng tôi không ngừng rèn luyện, dấn thân và cống hiến.

Là một bác sĩ nội trú đang gắn bó với công tác vừa chăm sóc sức khỏe nhân dân vừa học tập và nghiên cứu khoa học, tôi thấm thía sâu sắc yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc "học tập suốt đời, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số". Trong bối cảnh y khoa thế giới đang thay đổi từng ngày, việc tụt hậu về tri thức đồng nghĩa với giảm đi cơ hội mang lại hy vọng sống cho người bệnh. Đặc biệt, lời căn dặn "biến ước mơ thành năng lực, biến năng lực thành sản phẩm, biến sản phẩm thành giá trị cho đất nước" đã trở thành kim chỉ nam cho những dự định chuyên môn mà tôi đang theo đuổi.

Hiện tại, tôi đang triển khai dự án phát triển một ứng dụng luyện tập kiến thức dành riêng cho sinh viên y khoa và các bác sĩ trẻ. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào nền tảng này không chỉ dừng lại ở số hóa tài liệu, mà là kiến tạo hệ sinh thái học tập thông minh, cá nhân hóa, giúp thế hệ y bác sĩ chúng tôi rèn luyện tư duy lâm sàng nhạy bén. Đây chính là cách chúng tôi cụ thể hóa khát vọng sáng tạo, chuyển hóa năng lực chuyên môn thành một sản phẩm công nghệ y tế thiết thực, mang lại giá trị trực tiếp cho cộng đồng thông qua việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế nước nhà.

Hành trình phía trước dẫu còn nhiều thử thách nhưng ngọn lửa nhiệt huyết từ Đại hội XIII đã tiếp thêm cho tôi một quyết tâm sắt đá. Đáp lại niềm tin lớn lao của Đảng, Nhà nước, tôi nguyện sẽ cống hiến hết sức trẻ, trí tuệ và sự sáng tạo của mình, góp phần xây dựng một nền y tế Việt Nam hiện đại, vững bước vươn mình cùng vận hội mới của dân tộc.

Trần Nguyễn Nhất Tín, Học viên lớp bác sĩ nội trú, bộ môn Nội tổng quát, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Xây dựng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam vươn tầm thế giới

Khi lắng nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, điều khiến tôi xúc động nhất là niềm tin rất lớn mà Đảng và Nhà nước đặt vào thế hệ trẻ. Đó không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp của thanh niên trong thời gian qua, mà còn là sự kỳ vọng về một thế hệ dám nghĩ lớn, dám đổi mới, dám tiên phong để đưa đất nước tiến nhanh hơn trong kỷ nguyên mới.

Là một người trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo, tôi cảm thấy đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm rất lớn. Chúng tôi thuộc thế hệ được tiếp cận những công nghệ tiên tiến nhất của thế giới, được chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước trong công cuộc chuyển đổi số, và cũng là thế hệ có cơ hội trực tiếp tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam. Vì vậy, niềm tin mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước dành cho thanh niên chính là động lực để tôi và đội ngũ của mình nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày.

Phan Đình Long Nhật Ảnh: NVCC

Xuất phát điểm của tôi là kỹ sư công nghệ, sau đó lựa chọn con đường khởi nghiệp với AIVOS với mong muốn ứng dụng trí tuệ nhân tạo, AIoT và các công nghệ mới để giải quyết những bài toán thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội. Tôi luôn tin rằng nếu người Việt làm chủ được công nghệ lõi, làm chủ được dữ liệu và tạo ra những sản phẩm có giá trị thực tiễn, chúng ta hoàn toàn có thể đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số quốc gia.

Tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh hơn cho nghiên cứu và phát triển các giải pháp AI "Make in Vietnam", cũng như kết nối với các trường đại học, các bạn sinh viên và cộng đồng công nghệ để đào tạo thêm nhiều nhân lực chất lượng cao. Tôi cho rằng đóng góp lớn nhất của một startup công nghệ không chỉ nằm ở doanh thu hay quy mô doanh nghiệp, mà còn ở việc tạo ra tri thức, tạo ra việc làm và góp phần xây dựng năng lực công nghệ quốc gia.

Niềm tin của Đảng, Nhà nước dành cho thế hệ trẻ là nguồn động viên rất lớn. Và đối với tôi, cách đáp lại niềm tin đó là bằng những sản phẩm, giá trị cụ thể và sự kiên trì theo đuổi khát vọng xây dựng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế, góp phần đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phan Đình Long Nhật, CEO Công ty TNHH AIVOS

Lời khẳng định về vai trò của thanh niên

Sau khi lắng nghe những phát biểu chỉ đạo và lời gửi gắm đầy tâm huyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, điều đọng lại trong em không chỉ là niềm xúc động mà còn là cảm giác được truyền thêm niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Là học sinh, đồng thời là một cán bộ Đoàn, em cảm thấy vô cùng tự hào khi thế hệ trẻ luôn được Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt. Niềm tin mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi gắm không đơn thuần là sự kỳ vọng, mà còn là lời khẳng định thanh niên luôn giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Được lãnh đạo Đảng và Nhà nước tin tưởng là niềm vinh dự, song xứng đáng với niềm tin ấy mới là điều đáng tự hào nhất.

Vì thế, mỗi người trẻ cần không ngừng hoàn thiện bản thân, sống có lý tưởng, có trách nhiệm và biết đặt lợi ích của cộng đồng, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân.

Hứa Ngọc Minh Khánh Ảnh: NVCC

Em luôn tâm niệm giá trị của tuổi trẻ không nằm ở việc mình có bao nhiêu thành tích, mà là mình đã sống có ích cho người khác được bao nhiêu. Một người trẻ biết học tập, biết sẻ chia, biết dấn thân vì cộng đồng sẽ góp phần làm nên một xã hội tốt đẹp hơn. Bởi lẽ, đất nước không lớn mạnh từ những điều quá xa vời, mà được xây dựng từ chính những hành động tử tế, những việc làm trách nhiệm và sự cống hiến thầm lặng của hàng triệu người trẻ mỗi ngày.

Những lời chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tiếp thêm cho em động lực để không ngừng học tập, rèn luyện và trưởng thành. Em hiểu rằng trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, người trẻ không chỉ cần tri thức mà còn phải có bản lĩnh, tư duy đổi mới, khả năng thích ứng và tinh thần dám nghĩ, dám làm. Khát vọng sẽ không tạo nên thành công nếu thiếu hành động; chính những việc làm nhỏ nhưng bền bỉ mỗi ngày mới tạo nên giá trị lớn cho bản thân và xã hội.

Là cán bộ Đoàn, em mong muốn tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, góp phần tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa những giá trị tích cực, khơi dậy tinh thần tình nguyện, sáng tạo và khát vọng cống hiến trong đoàn viên, thanh niên của trường. Em tin rằng một cán bộ Đoàn không chỉ là người tổ chức các phong trào, mà còn phải là người truyền cảm hứng, kết nối tập thể và lan tỏa những điều tốt đẹp đến mọi người.

Hứa Ngọc Minh Khánh, Bí thư Đoàn Trường THPT Tạ Quang Bửu (TP.HCM)