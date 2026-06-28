Thông điệp khơi dậy trách nhiệm của thế hệ vươn mình

Với mỗi thanh niên hôm nay, niềm tự hào khi được Đảng, Nhà nước tin tưởng không chỉ là cảm xúc đẹp trong đại hội (ĐH), mà phải được biến thành hành động cụ thể tại cơ sở.

Bước vào kỷ nguyên mới bằng tri thức, tinh thần dấn thân thật sự

Là đại biểu tham dự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Tuấn Ngọc, đại biểu Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị), cũng là tác giả của Áo xanh gọi tương lai - ca khúc chính thức của ĐH, cho biết bản thân thực sự xúc động khi được lắng nghe những phát biểu chỉ đạo rất sâu sắc, gần gũi nhưng cũng đầy kỳ vọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành cho thế hệ thanh niên VN hôm nay.

Những gửi gắm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII khơi dậy mạnh mẽ trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn phát triển vươn mình của dân tộc ẢNH: ĐÌNH HUY

"Điều khiến tôi ấn tượng nhất là khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh rằng thanh niên ngày nay không chỉ là lực lượng kế tục, mà đang trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai đất nước. Với tôi, đó vừa là niềm tự hào rất lớn, nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm của mỗi người trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước", đại úy Ngọc bày tỏ.

Là quân nhân đang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, đồng thời là cán bộ Đoàn hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, Tuấn Ngọc càng cảm nhận rõ hơn rằng cống hiến cho Tổ quốc hôm nay không chỉ được thể hiện trên những mặt trận truyền thống mà còn hiện diện trong từng sản phẩm văn hóa tích cực, trong việc lan tỏa lý tưởng sống đẹp, tinh thần yêu nước và những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đại úy Bùi Tuấn Ngọc ẢNH: NVCC

Những gửi gắm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước như lời thôi thúc trong mỗi người trẻ như Tuấn Ngọc. Đại úy Bùi Tuấn Ngọc nói: "Việc lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc, đặt niềm tin rất lớn vào thanh niên khiến tôi cảm thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa; không ngừng học tập, nâng cao năng lực chuyên môn, chủ động thích ứng với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong công việc, đồng thời tiếp tục tìm kiếm những cách làm mới để công tác Đoàn ngày càng gần gũi hơn với thanh niên, thực chất hơn và tạo ra những giá trị cụ thể hơn cho xã hội".

Tuấn Ngọc tin rằng niềm tin mà Đảng trao gửi cho thế hệ trẻ chính là động lực lớn nhất để mỗi đoàn viên hôm nay sống trách nhiệm hơn, dám dấn thân hơn và luôn cố gắng để tuổi trẻ của mình thực sự trở thành những năm tháng đáng tự hào khi nhìn lại.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh rằng thanh niên ngày nay không chỉ là lực lượng kế tục, mà đang trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai đất nước. Với tôi, đó vừa là niềm tự hào rất lớn, nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm của mỗi người trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đại úy BÙI TUẤN NGỌC, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị)

Tham dự ĐH và lắng nghe những phát biểu chỉ đạo, gửi gắm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cảm xúc lớn nhất trong Huỳnh Tuấn Khương, Phó bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM, Bí thư Đoàn Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, là sự xúc động, tự hào và cũng ý thức rất rõ về trách nhiệm của người trẻ hôm nay.

"Tôi xúc động vì trong không khí trang trọng của ĐH, người trẻ chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự quan tâm, kỳ vọng và niềm tin mà Đảng, Nhà nước dành cho thế hệ trẻ. Đó không chỉ là sự động viên, mà còn là lời nhắc nhở rất nghiêm túc: thanh niên không thể đứng ngoài những vấn đề lớn của đất nước; càng không thể chỉ dừng lại ở cảm xúc, khẩu hiệu hay tinh thần phong trào nhất thời. Thanh niên phải bước vào kỷ nguyên mới bằng tri thức, bản lĩnh, năng lực hành động và tinh thần dấn thân thật sự", Tuấn Khương khẳng định.

Huỳnh Tuấn Khương ẢNH: NVCC

Điều Khương tâm đắc là yêu cầu sau ĐH, hành động của mỗi người trẻ phải có sự chuyển hóa rõ rệt. Nghĩa là không chỉ nói nhiều hơn, mà phải làm thật hơn; không chỉ tổ chức nhiều hoạt động hơn, mà phải tạo ra giá trị cụ thể hơn; không chỉ có phong trào sôi nổi, mà phải có mô hình, sản phẩm và tác động xã hội rõ ràng. "Với tôi, đây là yêu cầu rất đúng, rất thẳng và cũng rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay", Khương nhấn mạnh.

Là cán bộ Đoàn trong môi trường đại học, Khương càng cảm nhận rõ vai trò của thanh niên trí thức trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh KH-CN đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Khương cho rằng sinh viên, giảng viên trẻ, nhà khoa học trẻ không chỉ học tập, nghiên cứu cho thành tích cá nhân, mà còn phải đặt tri thức của mình vào những bài toán phát triển của đất nước, cộng đồng và địa phương.

Khương kể: "Thời gian qua, chúng tôi đang cố gắng góp một phần nhỏ vào mục tiêu chuyển đổi số quốc gia bằng những việc rất gần với môi trường của mình: xây dựng các nền tảng dữ liệu, dashboard (bảng điều khiển - NV) quản lý hoạt động Đoàn, hệ thống theo dõi công trình, mô hình báo cáo số, các hoạt động nâng cao năng lực số cho sinh viên. Trong các chiến dịch tình nguyện, chúng tôi hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ năng số, triển khai các hoạt động "bình dân học vụ số" một cách thiết thực hơn".

Làm chủ khoa học công nghệ, đưa nông sản VN vươn tầm cao mới

Anh Trầm Minh Thuần, Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp Long Hiệp (tỉnh Vĩnh Long), cho rằng những gửi gắm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kỳ vọng, tin tưởng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước dành cho thế hệ trẻ hiện nay, thể hiện sự tin yêu to lớn, sự quan tâm vô cùng sâu sắc đến thanh niên trong thời đại mới.

"Từ đây chúng tôi cũng mang chút tâm tư là làm thế nào để thế hệ trẻ, thanh niên chúng tôi có thể tham gia mạnh mẽ hơn vào công cuộc dựng xây đất nước, là nòng cốt tiên phong trong giai đoạn chuyển mình của dân tộc", anh Thuần trăn trở và bày tỏ sự quyết tâm: "Chúng tôi, những thanh niên với nhiệt huyết và hoài bão cùng khát khao cống hiến, làm thế nào để không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã dành cho thanh niên chúng tôi. Từ những băn khoăn đó, tôi tự nhận thấy bản thân và đại bộ phận thanh niên hiện nay vẫn phải cố gắng trui rèn, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn không ngừng học hỏi, cống hiến trong học tập và lao động".

Là thanh niên nông thôn khởi nghiệp từ vùng ĐBSCL trù phú, bản thân gắn liền với cây lúa và người nông dân, nay được lắng nghe những lời gửi gắm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại ĐH, anh Thuần cho biết đã hạ quyết tâm sâu sắc: phải là một thanh niên đi đầu trong chuyển đổi số nông nghiệp tại quê nhà, là ngọn cờ đầu trong các phong trào khởi nghiệp xanh, chuyển đổi xanh, xây dựng phát triển HTX thanh niên theo hướng tuần hoàn, bền vững.

Trầm Minh Thuần ẢNH: NVCC

Anh Thuần cũng tự hào khi nhìn lại hành trình phấn đấu không ngừng nghỉ của bản thân và những thanh niên khởi nghiệp khác. Anh đã khởi nghiệp với mô hình HTX, tập hợp được nhiều nông dân chung tay sản xuất, liên kết xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo tại chính quê hương mình, từng bước gầy dựng thương hiệu cho hạt gạo quê hương Vĩnh Long trên bản đồ nông sản Việt. Anh cũng đã thành công áp dụng nhiều nền tảng số để kinh doanh, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng cả nước.

Mang trọn tâm huyết của một thanh niên khởi nghiệp trên chính quê hương, anh Thuần chia sẻ: "Nhận thấy bản thân là người trẻ nên tôi luôn tiên phong học tập và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, đi đầu trong ứng dụng công nghệ vào phát triển nông nghiệp hiện nay. Với một thanh niên xuất thân từ nông thôn, tôi tự hào vì vẫn đóng góp được một phần sức mạnh vào dòng chảy lịch sử phát triển của triệu triệu thế hệ thanh niên VN đã và đang phấn đấu không mệt mỏi để xây dựng quê hương, đất nước, xứng đáng với những kỳ vọng mà Đảng và Nhà nước đặt vào thế hệ trẻ".