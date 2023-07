61.000 người thiệt mạng trong đợt nắng nóng kỷ lục tại châu Âu

Theo Reuters, nghiên cứu gần đây cho thấy, tại châu Âu, khoảng 61.000 người đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng kỷ lục vào mùa hè năm ngoái. Điều đó cho thấy những thiếu sót trầm trọng trong việc ứng phó với điều kiện thời tiết nắng nóng của các quốc gia này.

Cũng theo nghiên cứu này, nguyên nhân tử vong liên quan đến nhiệt lượng trên khắp 35 quốc gia châu Âu.

Trong đó, tỷ lệ tử vong cao nhất ở Ý, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha,

Ngoài ra, Madrid, Tây Ban Nha chịu ảnh hưởng lớn do nằm trong khu vực Địa Trung Hải. Các đợt nắng nóng dữ dội kéo dài khiến không khí trở nên khô hơn. Từ đó, nhiệt độ quá cao có thể gây tử vong do say nắng hoặc nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và hô hấp.

Người già là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất nếu tình trạng này kéo dài.

Sau đợt nắng nóng gây chết người năm 2003, một số quốc gia như Pháp từng đưa ra các kế hoạch đối phó với những nắng nóng gay gắt. Chẳng hạn như hệ thống cảnh báo và xây dựng nhiều không gian xanh mát hơn ở nhiều thành phố.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết các chiến lược ứng phó này hiện không hiệu quả và cần được củng cố khẩn cấp.