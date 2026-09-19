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    Sức khỏe

    7 dấu hiệu âm thầm có thể cảnh báo đường huyết cao

    Thiên Lan
    Thiên Lan

    Đường huyết cao có thể tiến triển âm thầm, đặc biệt ở giai đoạn tiền tiểu đường và tiểu đường. Một số biểu hiện dễ bị bỏ qua có thể là dấu hiệu gợi ý cần kiểm tra đường huyết.

    Chuyên gia dinh dưỡng Mary Ellen Phipps, chuyên về bệnh tiểu đường tại Mỹ, cho biết nhiều người mắc bệnh nhưng không biết mình đang bị. Chuyên gia dinh dưỡng Jackie Topol (Mỹ) cũng lưu ý đường huyết tăng nhẹ đến trung bình thường khó nhận biết, theo Eating Well.

    7 dấu hiệu âm thầm có thể cảnh báo đường huyết cao - Ảnh 1.

    Một số dấu hiệu có thể âm thầm cảnh báo đường huyết cao

    Ảnh: P.H tạo từ AI

    7 dấu hiệu cần chú ý

    Khát nước, đi tiểu nhiều. Khi đường huyết tăng, thận phải làm việc nhiều hơn để đào thải glucose qua nước tiểu, kéo theo mất nước và gây khát.

    Thường xuyên đói. Khi insulin hoạt động không hiệu quả, glucose khó đi vào tế bào để tạo năng lượng, có thể khiến người bệnh nhanh đói và trong một số trường hợp sụt cân không chủ ý.

    Nhìn mờ. Đường huyết cao có thể làm thay đổi lượng dịch trong mắt, gây nhìn mờ tạm thời. Nếu kéo dài, tiểu đường cũng làm tăng nguy cơ tổn thương võng mạc.

    Mệt mỏi kéo dài. Kháng insulin khiến tế bào khó sử dụng glucose hiệu quả, có thể dẫn đến cảm giác thiếu năng lượng, mệt mỏi.

    Nhiễm trùng đường tiết niệu tái diễn. Lượng glucose cao trong nước tiểu có thể tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng ở một số người.

    Da sẫm màu, xuất hiện mụn thịt. Những mảng da dày, sẫm màu như nhung ở cổ, nách hoặc bẹn có thể là dấu hiệu kháng insulin. Mụn thịt cũng có thể xuất hiện ở một số người.

    Một số biểu hiện khác. Theo chuyên gia Phipps, rụng tóc, da khô, buồn nôn, vết thương lâu lành, tê rần tay chân, khô miệng, giảm ham muốn hoặc rối loạn cương dương cũng có thể xuất hiện.

    Xét nghiệm mới xác định chính xác

    Chuyên gia Topol khuyên duy trì lối sống lành mạnh, gồm tập thể dục thường xuyên, ăn cân bằng với nhiều chất xơ, đạm nạc và chất béo tốt, giữ cân nặng hợp lý, không hút thuốc và kiểm soát huyết áp.

    Các triệu chứng trên không đặc hiệu cho đường huyết cao và có thể do nhiều nguyên nhân khác. Vì vậy, người có nhiều dấu hiệu hoặc thuộc nhóm nguy cơ nên xét nghiệm đường huyết định kỳ để phát hiện tiền tiểu đường, tiểu đường và điều trị kịp thời.

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    Đường huyết là lượng glucose có trong máu tại một thời điểm nhất định. Glucose là một loại đường cung cấp năng lượng chính cho các tế bào của cơ thể. Mức đường huyết có thể thay đổi trong suốt cả ngày, tùy vào các yếu tố như lượng thức ăn, hoạt động thể chất và mức insulin tự nhiên trong cơ thể.

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