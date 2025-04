7 giờ sáng mai 30.4, bắn đại bác ở Bến Bạch Đằng

Trước lễ bắn đại bác chính thức, các đợt sơ duyệt và tổng duyệt đã thu hút sự quan tâm lớn từ người dân. Mỗi lần diễn tập, hàng ngàn người đổ về công viên Bến Bạch Đằng để chiêm ngưỡng 15 khẩu đại bác đồng loạt khai hỏa, nhiều người thậm chí thức xuyên đêm để chọn được vị trí đẹp để xem.

Theo kế hoạch, đúng 7 giờ sáng mai 30.4, lực lượng quân đội sẽ bắn 21 phát đại bác trong khoảng 2 phút.

Để đảm bảo an ninh và công tác an toàn giao thông, CSGT Công an TP.HCM thông tin, từ 3 giờ - 12 giờ ngày 30.4, TP.HCM sẽ cấm xe trên hơn 20 tuyến đường trung tâm. Người dân nên chú ý các khu vực cấm, hạn chế người và xe để thay đổi lộ trình di chuyển phù hợp.

7 giờ sáng mai 30.4, sẽ bắn đại bác tại Bến Bạch Đằng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Từ thực tế qua những lần sơ duyệt, tổng duyệt và diễn ra các sự kiện lễ 30.4 ở TP.HCM, dự kiến, ngày mai, số lượng người đổ về trung tâm TP.HCM sẽ rất động, đặc biệt là phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng và các tuyến đường gần Dinh Độc Lập.

Để theo dõi sự kiện trọn vẹn, người dân nên đi sớm và chọn phương tiện giao thông công cộng như metro, xe buýt để di chuyển. Đồng thời, người dân cũng cần tuân thủ quy định về an ninh, trật tự và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Cũng trong sáng 30.4, lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra lúc 6 giờ 30 tại đường Lê Duẩn, trước Dinh Độc Lập. Điểm nhấn của buổi lễ là hoạt động diễu binh, diễu hành với 56 khối tham gia, gồm: 23 khối quân đội, 3 khối dân quân tự vệ, 12 khối công an, 12 khối quần chúng, 4 khối nghi trượng và 3 khối quân đội các nước (Trung Quốc, Lào, Campuchia).

Các khối diễu binh sẽ xuất phát từ giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Duẩn, di chuyển dọc đường Lê Duẩn, đi qua lễ đài chính Hội trường Thống Nhất. Sau đó đoàn chia thành 4 hướng và di chuyển về các vị trí tập kết ở công viên Tao Đàn, công viên 23 tháng 9, sân vận động Hoa Lư và công viên Lê Văn Tám.

Bên cạnh đó, sáng mai sẽ có không quân bay chào mừng diễu hành (dự kiến có 23 máy bay chiến đấu, gồm: 7 tiêm kích Su-30MK2, 6 máy bay huấn luyện - chiến đấu đa năng Yak-130, 10 trực thăng quân sự (Mi-171, Mi-17, Mi-8).