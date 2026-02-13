Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

7 'nhân tài' trúng tuyển công chức Thanh tra Chính phủ, người trẻ nhất 23 tuổi

Tuyến Phan
Tuyến Phan
13/02/2026 12:18 GMT+7

7 thí sinh trúng tuyển công chức Thanh tra Chính phủ theo diện thu hút, trọng dụng người có tài năng. Người trẻ nhất 23 tuổi.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt mới đây ký thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức đợt 1 năm 2025 của Thanh tra Chính phủ.

7 'nhân tài' trúng tuyển công chức Thanh tra Chính phủ, người trẻ nhất 23 tuổi- Ảnh 1.

7 thí sinh trúng tuyển công chức Thanh tra Chính phủ theo diện thu hút, trọng dụng người có tài năng

ẢNH: T.P

Danh sách gồm 7 thí sinh trúng tuyển hình thức xét tuyển theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng và 18 thí sinh trúng tuyển hình thức thi tuyển.

Trong đó, 7 thí sinh thuộc diện "nhân tài" được lựa chọn từ 10 thí sinh có điểm số cao nhất, đáp ứng các nguyện vọng xét tuyển theo đơn vị sử dụng công chức. 3 thí sinh còn lại không đáp ứng nguyện vọng vị trí việc làm tại đơn vị sử dụng công chức do đã có thí sinh điểm cao hơn trúng tuyển.

Nhóm này gồm 2 nam và 5 nữ, quê quán tại nhiều tỉnh thành khác nhau, người trẻ nhất 23 tuổi, lớn nhất 28 tuổi.

18 thí sinh trúng tuyển theo hình thức thi tuyển là những người có kết quả điểm thi môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên, dự thi đủ cả 2 bài thi viết, phỏng vấn và có kết quả đạt từ 50% trở lên điểm tối đa của mỗi bài thi.

Nhóm này gồm người trẻ nhất 22 tuổi, lớn nhất 47 tuổi.

Cùng với thông báo trúng tuyển, hội đồng tuyển dụng yêu cầu các thí sinh trúng tuyển chuẩn bị và nộp hồ sơ tuyển dụng để thực hiện việc thẩm tra, xác minh theo quy định.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra hồ sơ, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quyết định tuyển dụng. Người được tuyển dụng phải đến nhận việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định tuyển dụng có hiệu lực.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh dự kỳ tuyển dụng công chức đợt 1 năm 2025.

Có 2.196 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 hình thức thi tuyển và 144 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự vòng 2 hình thức xét tuyển theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng. Tổng số là 2.340 thí sinh.

