7 thứ bạn không nên chạm vào để tránh bị nhiễm Omicron

Đây là 7 thứ bạn không nên chạm vào nếu muốn tránh bị nhiễm biến thể Omicron, theo trang web Eat This, Not That! ở Mỹ.

Nếu buộc phải chạm vào, bạn nên rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn hoặc cồn sát khuẩn ngay sau đó.

1. Bề mặt nhựa ở nơi công cộng

Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã quan sát thời gian tồn tại của biến thể Omicron trên các mẫu nhựa và da.

Họ phát hiện Omicron tồn tại trên nhựa trung bình 193,5 giờ - hơn 8 ngày một chút - trong khi chủng Covid-19 ban đầu kéo dài 56 giờ, Alpha kéo dài 191,3 giờ, Beta kéo dài 156,6 giờ, Gamma 59,3 giờ và Delta 114 giờ.

Tin tốt là: Tất cả các biến thể đều bị bất hoạt khi tiếp xúc với cồn (alcohol) trong 15 giây.

2. Bàn tay của người khác

Khi bắt đầu đại dịch Covid-19, các chuyên gia y tế khuyến cáo nên thay thế một cái bắt tay tiêu chuẩn bằng một cái vẫy tay hoặc giơ cùi chỏ.

Nghiên cứu mới cho thấy đó có thể là một ý tưởng hay (và chắc chắn giờ không phải lúc để bỏ rửa tay thường xuyên hoặc không mang theo nước rửa tay).

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng Omicron kéo dài trung bình 21,1 giờ trên da, so với 8,6 giờ cho phiên bản gốc, 19,6 giờ cho Alpha, 19,1 giờ cho Beta, 11 giờ cho Gamma và 16,8 giờ cho Delta, theo Eat This, Not That!

3. Nút thang máy

Thường được làm bằng nhựa, nút bấm thang máy liên tục được nhiều người khác nhau chạm vào.

Nên nhấn các phím này bằng một đốt ngón tay hoặc một bên bàn tay của bạn.

Điều đó làm giảm khả năng bạn sẽ truyền bất kỳ vi trùng nào, bao gồm cả vi rút Covid-19, sang mặt của bạn.





4. Thực đơn nhà hàng

Nhiều nhà hàng đã chuyển đổi sang thực đơn kỹ thuật số để ăn uống tại chỗ, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Bản thực đơn giấy thường được phủ nhựa và hiếm khi được làm sạch.

Nếu nhà hàng yêu thích của bạn vẫn hoạt động tương tự, đừng đặt thực đơn lên đĩa hoặc đồ bạc.

Sau khi bạn gọi món, không chạm tay vào mặt hoặc bắt đầu bữa ăn mà không rửa tay trong ít nhất 20 giây hoặc sử dụng dung dịch rửa tay khô.

5. Giỏ hàng hoặc xe đẩy

Giỏ hàng và tay cầm giỏ hàng là những điểm nóng về vi trùng ngay cả trước Covid-19. Một nghiên cứu trước đại dịch Covid-19 cho thấy hầu hết các tay cầm giỏ hàng đều chứa vi khuẩn có thể gây ra các triệu chứng kiểu cúm dạ dày.

Để giữ gìn sức khỏe, hãy lau chúng bằng khăn lau kháng khuẩn hoặc sử dụng nước rửa tay khi chuyến đi mua sắm của bạn kết thúc, theo Eat This, Not That!

6. Bút công cộng

Thông thường bằng nhựa và thường xuyên được nhiều người sử dụng suốt ngày, những chiếc bút công cộng tại các ngân hàng và cửa hàng là nam châm vi rút chính.

Bạn nên luôn mang theo bút của mình để có thể sử dụng khi cần thiết - đến ngân hàng, văn phòng bác sĩ hoặc làm việc vặt.

7. Màn hình thanh toán

Màn hình thanh toán tại các cửa hàng tạp hóa và bàn phím ATM nổi tiếng là vi khuẩn.

Hãy mang theo một chiếc bút bên mình và sử dụng đầu không viết để nhấn các phím và ký tên của bạn hoặc gắn một chiếc bút cảm ứng mini vào móc khóa mà bạn có thể sử dụng để không chạm vào bằng tay.

Nếu buộc phải chạm tay vào thì ngay sau đó hãy rửa tay bằng cồn sát khuẩn.

8. Cách giữ an toàn khi ra khỏi nhà

Cần thực hiện tốt các quy định về y tế để giúp sớm chấm dứt đại dịch, bất kể bạn sống ở đâu. Đó là tiêm vắc xin Covid-19 càng sớm càng tốt và tiêm đầy đủ, tiêm nhắc lại. Nếu bạn sống trong khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp, hãy đeo khẩu trang N95. Đeo khẩu trang, không đến những nơi có nhiều nguy cơ lây nhiễm, giữ khoảng cách an toàn, tránh đám đông lớn, thực hành tốt vệ sinh tay…, theo Eat This, Not That!