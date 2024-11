70 cảnh sát Việt Nam tranh tài trong giải Taekwondo Cảnh sát châu Á

Chiều 29.11, Cục Công tác đảng và công tác chính trị (X03) Bộ Công an tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về giải vô địch Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024. Giải này do Bộ Công an đăng cai cùng Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân (CAND) và Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát thế giới tổ chức.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Cục phó X03, thông tin tại họp báo ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Cục phó X03, cho biết giải đấu nằm trong hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải sẽ diễn ra từ ngày 6 - 9.12 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh (P.Đại Yên, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) với mục đích củng cố, nâng cao vị thế của Taekwondo cảnh sát Việt Nam và củng cố vị thế, hình ảnh của lực lượng Cảnh sát Việt Nam trong khu vực.

Đại tá Thanh cho hay, giải đấu có 2 hạng mục thi đấu, gồm giải vô địch Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 và lễ hội Cảnh sát Taekwondo châu Á tại Việt Nam năm 2024.

Theo đại tá Thanh, đến nay đã có hơn 2.000 người gồm quan chức, huấn luyện viên, vận động viên của 21 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc châu Á và ngoài châu Á tham gia. Trong đó, đoàn CAND Việt Nam gồm 1 trưởng đoàn, 7 huấn luyện viên và 70 vận động viên.

Linh vật của giải đấu là hình ảnh chú chó Bắc Hà ẢNH: BỘ CÔNG AN

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 16 hạng cân đối kháng, 5 nội dung quyền, 5 nội dung công phá, kỹ năng tự vệ, tấn công và biểu diễn võ thuật.

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện, tối 7.12 tại Quảng trường 30.10 (TP.Hạ Long) sẽ diễn ra đêm ca nhạc chào mừng với các tiết mục ca múa nhạc, đội kèn nghi lễ… và cả lực lượng kỵ binh tham gia biểu diễn, hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Linh vật của giải đấu là chó Bắc Hà, là giống chó tượng trưng cho lòng trung thành, sức mạnh, gắn liền với môn võ Taekwondo, đồng thời thể hiện sự gắn bó, tính kỷ luật…

"Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 không chỉ là sân chơi đỉnh cao về chuyên môn thể thao mà còn là cơ hội để tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam; các di sản văn hóa, di tích lịch sử, sản phẩm du lịch của Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng đến với bạn bè quốc tế", đại tá Thanh cho hay.