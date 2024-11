Đề nghị Bộ Công an xử lý việc tung tin đồn 'sáp nhập 63 còn 31 tỉnh'

Ngày 28.11, Bộ Nội vụ có công văn gửi Bộ Công an về việc xử lý đối với các thông tin không đúng sự thật về chuyện sáp nhập tỉnh, thành phố ở Việt Nam.

Bộ Nội vụ cho hay, những ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều thông tin về việc "sáp nhập 63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thành 31 đơn vị hành chính cấp tỉnh".

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về việc sáp nhập các tỉnh, thành phố ở Việt Nam là không đúng sự thật ẢNH: MXH

Bộ Nội vụ khẳng định đến thời điểm hiện tại chưa đề nghị Chính phủ và các cấp có thẩm quyền sáp nhập bất cứ một đơn vị hành chính cấp tỉnh nào.

Bởi lẽ, vấn đề trên là nội dung quan trọng, cần được nghiên cứu thấu đáo, cẩn thận và phải căn cứ vào chủ trương của Đảng.

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh không chỉ đơn thuần là căn cứ vào tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số mà còn phải căn cứ vào các tiêu chí khác như an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, vị trí địa chính trị, quy hoạch vùng, quốc gia, văn hóa của cộng đồng dân cư. Đặc biệt là đảm bảo sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bộ Nội vụ, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội đã gây hoang mang, ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội. Cơ quan này do đó đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan an ninh mạng rà soát, xử lý việc đưa các thông tin không đúng sự thật nêu trên.

Hôm qua 27.11, liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng đã lên tiếng bác bỏ tin đồn.

Người đứng đầu Bộ Nội vụ cho biết, cơ quan này và các đơn vị liên quan đang triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, như chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Nội dung này đã được Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII khẳng định "là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cần thống nhất rất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng và toàn hệ thống chính trị".

Bà Trà cho hay, trước mắt, việc sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ được triển khai thực hiện ở cấp T.Ư. Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ thực hiện sau và hiện tại chưa có chủ trương sáp nhập tỉnh, thành ngay.

Vì thế, các thông tin, hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội là không đúng.