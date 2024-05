70% vụ cháy do sự cố điện, EVNHANOI khuyến cáo cách sử dụng điện an toàn

Ngắt nguồn điện khỏi thiết bị khi không sử dụng

Theo EVNHANOI, thống kê của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), trong số các vụ cháy, nổ trên xảy ra toàn quốc đã được điều tra làm rõ nguyên nhân thì cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm tỷ lệ cao nhất với trên 70%. Từ số liệu này cho thấy, nguyên nhân chính do người dân chưa có nhận thức đủ tốt trong việc đảm bảo an toàn điện cũng như phòng cháy chữa cháy.

EVNHANOI cho biết, có rất nhiều nguyên nhân có thể gây chập cháy điện như: quá tải hệ thống điện khi sử dụng dây dẫn có tiết diện không phù hợp; không lắp đặt thiết bị bảo vệ; mối nối, điểm tiếp xúc kém dẫn đến sự cố chạm chập gây sự cố cháy nổ… Trên thực tế, không phải lúc nào người dân cũng nhớ tắt nguồn thiết bị điện để đảm bảo an toàn điện, an toàn phòng chống cháy nổ.

Trên thực tế đã có những vụ cháy mà nguyên nhân có thể đến từ động vật trong nhà hoặc loài bò sát. Điển hày là vụ việc xảy ra rạng sáng 19.2, qua camera quay lại, con chuột vô tình chạy qua bàn bếp của gia đình anh Trọng Kiên (Hà Nội) đã kích hoạt bếp từ, khói đen nghi ngút suýt gây cháy nhà.

Theo anh Trọng Kiên chia sẻ: "Khoảng 4 giờ 45 phút cùng ngày, một con chuột chạy lướt qua khu vực bếp đã chạm vào nút khởi động bếp từ. Khi quay lại, con chuột một lần nữa vô tình chạm vào bếp, kích hoạt chức năng đun nấu. Chỉ sau 30 phút, nồi thức ăn trên bếp bị quá nhiệt, khói mù mịt bốc lên các tầng. Gần 5 giờ 30 phút, con gái tôi thức dậy chuẩn bị đi học đã phát hiện sự việc, kịp thời tắt bếp, xử lý chiếc nồi".

Anh Kiên cho biết gia đình đã quên ngắt nguồn điện hoặc bật chế độ bảo vệ an toàn sau khi sử dụng bếp từ. Sau sự việc, anh đã lắp công tắc thông minh tự động ngắt nguồn điện cho gia đình.

EVNHANOI cũng lưu ý khách hàng, trong quá trình sử dụng thiết bị điện cần phải lưu ý đến quy trình an toàn điện, thường xuyên kiểm tra đường dây, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ điện như: cầu dao, cầu chì, công tắc, ổ cắm và các thiết bị sử dụng điện trong nhà. Đặc biệt, khách hàng phải ngắt hẳn nguồn điện các thiết bị khi không sử dụng để đề phòng cháy nổ, chập điện.

Lắp thiết bị bảo vệ hệ thống điện đúng cách

EVNHANOI lưu ý, một trong những nguyên tắc an toàn điện cần thực hiện đó là lắp đặt thiết bị bảo vệ đúng cách. Lắp cầu dao hay aptomat ở đầu dây cấp điện chính và các nhánh rẽ ở các tầng nhà để ngắt dòng điện khi có chạm chập, hoặc quá tải, ngăn ngừa cháy nổ do điện nhất là dịp nắng nóng cao điểm sắp tới. Trong trường hợp các thiết bị, đồ dùng điện, dây dẫn điện bị hư hỏng thì cần phải thay thế hoặc sửa chữa mới được tiếp tục sử dụng.

Cũng theo hướng dẫn của EVNHANOI, để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện trong gia đình, vị trí đặt cầu dao, cầu chì, công tắc, ổ cắm điện phải là nơi cao ráo, đảm bảo thuận tiện khi sử dụng. Đối với những hộ gia đình có trẻ nhỏ hoặc nằm trong vùng có thể bị ngập nước cần lưu ý đặt cao hơn nền và sàn nhà ít nhất 1,4 m.

"Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ do sự cố hệ thống, thiết bị điện, ý thức tự giác chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ của người dân vẫn là biện pháp phòng ngừa tốt nhất. Mỗi người cần chủ động tìm hiểu, trang bị kiến thức, loại trừ các sơ xuất bất cẩn trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh hằng ngày để không xảy ra những vụ việc cháy nổ đáng tiếc", EVNHANOI khuyến cáo.