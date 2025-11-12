71 tuổi vẫn đạp xe đi vận động xây cầu, cất nhà cho người nghèo

H ÀNH TRÌNH LAN TỎA YÊU THƯƠNG

Bà Nguyễn Thị Uôl (thường gọi là bà Tư Uôl) kể trước đây bà thường nấu cơm chay vào ngày rằm tháng giêng và tháng bảy để tặng bà con trong xóm. Dần dần, công việc thiện nguyện trở thành niềm vui đối với bà.

Bà Tư Uôl đạp xe đi khảo sát, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: DUY TÂN

Từ năm 2019, bà Tư Uôl bắt đầu vận động nguồn lực thực hiện các công trình lớn hơn. Tuyến đường nông thôn đầu tiên trị giá 50 triệu đồng do bà vận động đã mở ra lối đi thuận tiện cho người dân ấp Kênh Đào. Sau đó, bà kết nối nhà hảo tâm xây dựng 10 cây cầu giao thông nông thôn, kinh phí mỗi cây từ 100 - hơn 200 triệu đồng.

Từ năm 2024 đến nay, bà Tư Uôl phối hợp với nhóm thiện nguyện Minh Phước xây dựng hơn 20 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, trị giá khoảng 70 triệu đồng/căn, trong đó xã Hồ Đắc Kiện có 11 căn. Ngoài ra, bà còn trao tặng 52 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo và hỗ trợ 16 gia đình có tang khó khăn thông qua trại hòm Tư Bang.

C ÒN SỨC LÀ CÒN LÀM

Giờ đây, ở tuổi 71, bà Tư Uôl vẫn ngày ngày đạp xe đến từng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để khảo sát, vận động xây tặng nhà. "Có nhà hảo tâm nào hứa giúp, tôi mừng không ngủ được. Chỉ mong có thêm kinh phí để lo cho bà con. Thấy bà con có nhà ở đàng hoàng, tôi cũng khóc. Khóc vì vui mừng và hạnh phúc", bà chia sẻ.

Bà Tư Uôl (thứ 3 từ trái sang) cùng nhóm thiện nguyện trao tặng mái ấm cho người nghèo ẢNH: DUY TÂN

Chị Thạch Thị Sol, ngụ ấp Kênh Đào, xúc động kể: "Gia đình tôi khó khăn, nhiều năm sống trong căn nhà tạm. Nhờ bà Tư Uôl thường xuyên tới lui, vận động nhà hảo tâm giúp đỡ, tôi mới có được căn nhà kiên cố để che mưa nắng. Trước đây đi làm chỉ đủ ăn, giờ có chỗ ở ổn định, tôi sẽ cố gắng làm để lo cho mấy đứa nhỏ học hành tới nơi tới chốn".

Còn bà Âu Thị Lệ, ngụ ấp Kênh Đào, vừa dọn vào căn nhà mới khang trang thay cho căn chòi cũ xiêu vẹo, vẫn chưa giấu được niềm vui. Nhìn quanh mái ấm mới, bà nghẹn ngào nói lời cảm ơn bà Tư Uôl, người đã kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng căn nhà trị giá hơn 70 triệu đồng, giúp gia đình bà có chỗ an cư sau bao năm vất vả.

Ông Nguyễn Thành Luân, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Kênh Đào, cho biết: "Với tinh thần lá lành đùm lá rách, chia sẻ yêu thương, bà Tư Uôl đã kết nối được với nhà hảo tâm từ nhiều địa phương khác về đây giúp đỡ bà con nghèo. Riêng ở ấp Kênh Đào, bà đã vận động hỗ trợ được 4 căn nhà, trị giá mỗi căn 70 triệu đồng. Về cầu đường, bà Tư Uôl cũng vận động nhà hảo tâm hỗ trợ địa phương. Đối với tinh thần thiện nguyện của bà, địa phương rất trân quý và ghi nhận".

Dù tuổi đã cao, bà Tư Uôl vẫn chưa có ý định dừng lại. Bà nói: "Còn sức, tôi còn làm thiện nguyện. Tôi không mong nổi tiếng, chỉ mong việc làm nhỏ của mình lan tỏa để có thêm nhiều người cùng chung tay giúp đỡ những mảnh đời khó khăn".