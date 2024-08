74 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh: 'Tôi sẽ ráng học lên tiến sĩ'

Sáng 25.8, Trường ĐH Nha Trang tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 92 tân tiến sĩ và thạc sĩ.

Từng có bằng đại học về kiến trúc, luật, kế toán, ngôn ngữ Anh...

Tại lễ tốt nghiệp, giữa những người trẻ, có một học viên năm nay đã 74 tuổi đó là ông Nguyến Ánh (ngụ TP.Nha Trang). Vẻ mặt rạng rỡ khi cầm tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh trên tay, ông Ánh chia sẻ: "Thật hạnh phúc khi có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Sau bao ngày tìm tòi, nghiên cứu, học hành vất vả tôi đã thực hiện được mong ước của mình".

Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang (áo đỏ) trao bằng thạc sĩ cho ông Nguyễn Ánh (áo xanh) THẾ QUANG

Ông Ánh vốn là kiến trúc sư giám sát công trình, sau khi nghỉ hưu, ông ở nhà phụ vợ bán hàng. Nhưng với đức tính ham học, ông quyết tâm đăng ký dự tuyển thạc sĩ tại Trường ĐH Nha Trang. "Ban đầu có nhiều người nói rằng ở tuổi này thì ở nhà nghỉ ngơi chứ đi học chi cho vất vả mà cũng không để làm gì nhưng vợ con tôi rất ủng hộ. Tôi học vì để lấy thêm kiến thức không quan trọng tuổi tác và cũng là một tấm gương để con cháu noi theo", ông Ánh vui vẻ nói.

Quay lại giảng đường, tuổi tác tưởng chừng là một áp lực không nhỏ nhưng đối với ông Ánh chuyện đó không có gì quá khó khăn bởi ông đã học và có nhiều bằng cấp khác nhau. Thời trẻ, ông tốt nghiệp Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, sau đó đi làm qua nhiều cơ quan khác nhau. Từ lúc đi làm cho đến lúc nghỉ hưu, ông tiếp tục theo học hệ từ xa và tốt nghiệp ngành kế toán tại Trường ĐH Trà Vinh, rồi tới ngành luật của Trường ĐH Vinh. Gần nhất, năm 2023, ông cũng lấy được bằng cử nhân ngôn ngữ Anh tại ĐH Huế. Ngoài ra, ông Ánh cũng đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư do Học viện tư pháp (Bộ Tư pháp) tổ chức. Tất cả các bằng cấp ông có được như ông chia sẻ là chỉ lấy thêm kiến thức cho bản thân mình.

Dành tặng tấm bằng thạc sĩ cho vợ

Luận văn thạc sĩ được ông Ánh lựa chọn để bảo vệ là "Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng thực phẩm chức năng của người cao tuổi tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa". Lý do để thực hiện đề tài trên, theo ông Ánh, là do trong người cũng có nhiều bệnh, thường xuyên dùng thực phẩm chức năng. Mặt khác, tuổi già hiện nay cũng đang sử dụng rất nhiều loại thực phẩm này. Để thực hiện luận văn trên, ông phải tìm thêm rất nhiều tư liệu từ internet cũng như tìm hiểu thêm từ thực tế. "Rất may tôi đã bảo vệ thành công, 5 người trong hội đồng đánh giá luận văn đều đã đồng ý", ông nói.

Trong ngày nhận bằng thạc sĩ, ông cảm thấy rất hạnh phúc, tuy nhiên ông cũng không giấu được nỗi buồn bởi người vợ thân yêu, người đồng hành với ông suốt chặng đường dài, vừa mới qua đời cách đây 2 tháng. "Vợ tôi là người luôn chăm sóc, lo toan việc nhà để tôi có thể yên tâm theo học. Bà ấy mất đi khiến tôi cảm thấy hụt hẫng, rất buồn, hiện tôi chỉ còn một mình bởi các con đều đã ở riêng cả. Tấm bằng ngày hôm nay tôi xin dành tặng cho người vợ yêu quý của mình", ông Ánh xúc động chia sẻ.



Ông Ánh cho hay, kế hoạch sắp tới sẽ học lên tiến sĩ. "Mình còn sức khỏe, đủ sự minh mẫn thì sẽ còn tiếp tục học", ông nói.

Ông Ánh cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ chụp ảnh lưu niệm tại lễ tốt nghiệp THẾ QUANG

Đại diện trường ĐH Nha Trang cho biết, ông Nguyễn Ánh là người lớn tuổi nhất từ trước đến nay theo học và tốt nghiệp thạc sĩ ở đây. Ông sẽ là người truyền cảm hứng và là tấm gương cho các bạn trẻ về tinh thần không ngừng học tập.

PGS-TS Lê Kim Long, Phó trưởng khoa phụ trách khoa kinh tế, Trường ĐH Nha Trang, nhận xét, ông Ánh tuy lớn tuổi nhưng rất siêng năng, nỗ lực và ham học hỏi. Điều này đã chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản đối với việc học tập và tiếp thu tri thức.

Trường ĐH Nha Trang hiện đang đào tạo 19 ngành trình độ thạc sĩ và 11 ngành trình độ tiến sĩ. Tính đến ngày 20.8.2024, trường đã đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho 114 tiến sĩ và 4.147 thạc sĩ. Tại buổi lễ tốt nghiệp sáng 25.8 có 6 nghiên cứu sinh ở các ngành: Nuôi trồng thủy sản, công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ sau thu hoạch, khai thác thủy sản đã được nhà trường trao bằng tiến sĩ; 86 học viên nhận bằng thạc sĩ thuộc các chuyên ngành: Công nghệ sinh học, nuôi trồng thủy sản, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin kỹ thuật cơ khí (kỹ thuật nhiệt lạnh), kinh tế phát triển, quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, kế toán.