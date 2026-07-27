78.341 hộ kinh doanh tại Bắc Ninh bị rà soát mã số thuế

Thuế tỉnh Bắc Ninh vừa công khai danh sách 81.093 người nộp thuế có mã số thuế ở trạng thái 03 (người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) và trạng thái 06 (người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

Cụ thể, 19.179 người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế gồm: 1.749 doanh nghiệp và 17.430 hộ kinh doanh.

Người nộp thuế trong diện bị ngành thuế rà soát cần chủ động phối hợp với cơ quan thuế để xử lý các vấn đề liên quan ẢNH: NGỌC THẮNG

Điển hình như: Công ty CP nước sạch Mỏ Trạng; Công ty CP đầu tư và sản xuất Tân Khánh; Công ty TNHN Kỳ Hằng; Công ty CP luyện cán thép Sóc Sơn; Công ty CP khoáng sản Vượng Phúc; Công ty TNHH Sơn Thiên Phú; Công ty CP đầu tư Hà Bắc; Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Long Thành Phú; Công ty TNHH Siêu thị giá sốc; Công ty CP bao bì Đông Nam Á...

61.914 người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký gồm: 1.003 doanh nghiệp và 60.911 hộ kinh doanh.

Điển hình như: Công ty CP bất động sản Thành Đô Bắc Ninh; Công ty TNHH HCP Vina; Công ty CP Đông Ngàn; Công ty TNHH Sejong; Hợp tác xã giấy Linh Dương; Công ty CP thuốc lá và thực phẩm Bắc Giang; Công ty TNHH sản xuất thép Việt Hoàng; Công ty CP đầu tư thương mại phát triển Kinh Bắc; Công ty CP đầu tư KB Holdings; Công ty TNHH Kim Thuận Đông...

Thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có tên trong danh sách chủ động liên hệ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục khôi phục hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng (nếu có) theo quy định.

Chi tiết toàn bộ danh sách có thể xem trên website của Thuế tỉnh Bắc Ninh hoặc fanpage chính thức của đơn vị này.

Trước đó, ngày 13.7, Cục Thuế (Bộ Tài chính) có công điện hỏa tốc chỉ đạo trưởng thuế tỉnh, thành phố tập trung triển khai chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh".

Theo Cục Thuế, hiện có 291.962 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể (tức chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế); 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế. Thuế tỉnh, thành phố phải công khai danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, đánh giá, trong hơn 600.000 trường hợp được ngành thuế rà soát, nhóm phản ánh rõ hơn vấn đề vi phạm là 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế.

Người nộp thuế không duy trì địa chỉ hoạt động theo đăng ký sẽ gây khó khăn cho quản lý nhà nước, đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các đối tác trong khấu trừ thuế, hạch toán chi phí hay hoàn thuế.

Với hơn 290.000 doanh nghiệp còn lại, không nên quy toàn bộ trách nhiệm cho doanh nghiệp, bởi vẫn còn những vướng mắc trong quá trình xử lý thủ tục cần tiếp tục được tháo gỡ.

"Người nộp thuế trong diện được ngành thuế rà soát cần chủ động phối hợp với cơ quan thuế để xử lý. Bởi nếu không xử lý có thể gây phát sinh các biện pháp quản lý, cưỡng chế theo quy định", ông Được nhấn mạnh.

Người nộp thuế có thể giải quyết thế nào?

Theo Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk, để hoàn thành nghĩa vụ thuế, với mã số thuế đang ở trạng thái 03, người nộp thuế cần rà soát các tờ khai thuế còn thiếu, khai bổ sung (nếu có); nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân; rà soát hóa đơn, xử lý hóa đơn chưa sử dụng, sai sót.

Ngành thuế đang tập trung triển khai chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" ẢNH: ĐAN THANH

Nộp đủ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có); xử lý số thuế nộp thừa, số thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ; phối hợp với cơ quan thuế cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu; giải trình, làm việc với cơ quan thuế.

Cuối cùng, cơ quan thuế ban hành thông báo hoàn thành nghĩa vụ thuế; mã số thuế được cập nhật sang trạng thái 01 (đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế).

Với mã số thuế ở trạng thái 06, nếu lựa chọn không tiếp tục hoạt động: người nộp thuế nộp hồ sơ 24/ĐK-TCT tại cơ quan thuế; hoàn thành nghĩa vụ thuế, hóa đơn; nhận thông báo hoàn thành nghĩa vụ thuế; mã số thuế được cập nhật sang trạng thái 01 (đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế).

Nếu muốn tiếp tục hoạt động: người nộp thuế nộp hồ sơ 25/ĐK-TCT tại cơ quan thuế; phối hợp xác minh địa chỉ; hoàn thành nghĩa vụ thuế, hóa đơn (nếu có); nhận thông báo khôi phục hiệu lực mã số thuế; mã số thuế được khôi phục để sử dụng.