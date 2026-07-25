Danh sách 58.153 doanh nghiệp tại Hà Nội ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế

Cụ thể, có 58.153 người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Điển hình như: Công ty TNHH thương mại vận tải Trần Gia; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sao Thủy; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoa Hải Anh; Công ty cổ phần kỹ thuật cơ điện Hà Nội; Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh địa ốc Đại Lục; Công ty TNHH dược phẩm Giảng Võ; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Kim Hải; Công ty CP phòng cháy chữa cháy và đầu tư xây dựng Sông Đà; Công ty cổ phần Tập đoàn Sóng Thần…

Toàn quốc có hơn 600.000 doanh nghiệp đang bị ngành thuế rà soát mã số thuế ẢNH: CỤC THUẾ

Ngoài ra, có 92.308 người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, điển hình như: Công ty cổ phần xây dựng Sơn Thái; Công ty TNHH in Nguyên Phát; Công ty TNHH dược liệu D&A Việt Nam; Công ty TNHH Ninh Hằng; Công ty TNHH thương mại, xây dựng và vận tải Duy Mạnh; Công ty cổ phần công nghệ cao Việt - Trung; Công ty TNHH Nio; Công ty TNHH An Thổ; Công ty TNHH sản xuất và thương mại Lê Thành…

Danh sách 58.153 người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế xem tại đây.

Danh sách 92.308 người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký xem tại đây.

Thuế TP.Hà Nội đề nghị các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có tên trong danh sách chủ động liên hệ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục khôi phục hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng (nếu có) theo quy định.

Trước đó, ngày 13.7, Cục Thuế (Bộ Tài chính) có công điện hỏa tốc chỉ đạo trưởng thuế tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực triển khai chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh".

Theo cơ quan này, hiện có 291.962 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể (tức chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế); 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế.

Cục Thuế yêu cầu thuế tỉnh, thành phố phải công khai danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Hình thức công khai gồm: đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế các cấp; niêm yết tại trụ sở cơ quan quản lý thuế và các hình thức công khai khác theo các quy định có liên quan.

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, nhấn mạnh, trong hơn 600.000 trường hợp đang được ngành thuế rà soát, 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế là nhóm phản ánh rõ hơn vấn đề vi phạm.

Còn hơn 290.000 doanh nghiệp còn lại, không nên quy toàn bộ trách nhiệm cho doanh nghiệp. Vẫn còn những vướng mắc trong quá trình xử lý thủ tục cần tiếp tục được tháo gỡ.

"Các doanh nghiệp cần chủ động phối hợp với cơ quan thuế để xử lý. Với doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục giải thể: cần rà soát đầy đủ hồ sơ, chứng từ, chủ động làm việc với cơ quan thuế để hoàn thành các nghĩa vụ còn tồn đọng. Nếu hồ sơ đã được nộp nhưng quá trình xử lý còn kéo dài thì doanh nghiệp cũng nên chủ động trao đổi để được tháo gỡ.

Với doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký: cần sớm thực hiện các thủ tục khôi phục mã số thuế, kê khai bổ sung nếu còn thiếu và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo quy định nhằm sớm ổn định hoạt động hoặc hoàn thành thủ tục giải thể", ông Được khuyến cáo.