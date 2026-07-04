8 dự án tỉ USD kích hoạt kinh tế TP.HCM

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đánh giá về sự kiện lịch sử này, ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam, cho rằng tư duy phát triển của TP.HCM đang chuyển dịch rõ rệt. Thay vì tiếp tục đầu tư các dự án riêng lẻ, TP đang hướng đến việc hình thành một mạng lưới liên kết vùng đồng bộ. Ý nghĩa của sự chuyển đổi này không nằm ở số lượng công trình được triển khai, mà ở cách hạ tầng giao thông, mở rộng đô thị và kết nối vùng đang được tích hợp trong một chiến lược tổng thể. Chính quyền và các chủ đầu tư cũng đang phối hợp chặt chẽ hơn nhằm đồng bộ hóa hạ tầng với các khu đô thị mới, trung tâm thương mại và các dịch vụ hỗ trợ. Khi quá trình này được thực hiện hiệu quả, giá trị tạo ra sẽ vượt xa tổng giá trị riêng lẻ của hạ tầng và bất động sản. Trong đầu tư, đây là hiệu ứng giá trị cộng hưởng.

UBND TP.HCM cùng Tập đoàn Sun Group khởi công dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Khi các dự án hạ tầng trọng điểm dần hoàn thiện, áp lực lên khu trung tâm cũng từng bước hạ nhiệt, đồng thời tạo cơ hội cho các khu vực ngoại vi và vùng phụ cận vươn lên, trở thành những mắt xích quan trọng trong dòng chảy kinh tế của thành phố", ông David Jackson cho hay.

Theo TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TP.HCM, việc TP.HCM đồng loạt khởi công hàng loạt dự án tỉ USD được xem là một trong những động thái đầu tư hạ tầng quy mô lớn nhất của TP trong nhiều năm trở lại đây. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt xây dựng, các dự án này còn được kỳ vọng tạo cú hích mới cho tăng trưởng kinh tế, mở rộng không gian phát triển và nâng sức cạnh tranh của đầu tàu kinh tế cả nước. Tác động đầu tiên dễ thấy nhất là khi hàng loạt dự án lớn được triển khai sẽ giúp nhu cầu về vật liệu, vận tải, tư vấn thiết kế, cơ khí, lao động, tài chính và dịch vụ hỗ trợ tăng mạnh. Một lượng vốn rất lớn được bơm vào nền kinh tế sẽ góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và kéo theo sức mua trên thị trường. Điều này đóng vai trò như "đòn bẩy" quan trọng cho nền kinh tế đô thị.

Đặc biệt khi các công trình giao thông, cảng biển và các tuyến kết nối mới được triển khai, TP sẽ có thêm cơ hội giảm áp lực cho khu vực nội đô, đồng thời rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và kết nối nhanh hơn với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Đây là yếu tố rất quan trọng để doanh nghiệp giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất và nâng sức cạnh tranh; đồng thời sẽ góp phần thu hút đầu tư tư nhân và vốn nước ngoài. Bởi trong mắt nhà đầu tư, hạ tầng luôn là điều kiện nền tảng để quyết định mở rộng sản xuất, đặt trung tâm logistics hay phát triển dự án mới. Một TP có mạng lưới giao thông tốt, kết nối vùng thuận lợi và quỹ đất phát triển mới dồi dào sẽ có sức hấp dẫn lớn hơn nhiều so với một đô thị bị kẹt trong chính những điểm nghẽn hạ tầng của mình.

TS Phạm Viết Thuận dẫn chứng, dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu khi hoàn thành sẽ giúp khai thông tuyến hàng hải giữa các cảng Sao Mai - Bến Đình, Long Sơn và Cái Mép - Thị Vải. Lợi ích trước mắt là tăng hiệu quả logistics và năng lực kết nối chuỗi cung ứng, nhưng nhìn rộng hơn sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược thúc đẩy kinh tế biển và mở rộng không gian tăng trưởng của TP.HCM trong nhiều năm tới.

Mở rộng hành lang tăng trưởng

Ông David Jackson đánh giá, việc cải thiện tính kết nối và khả năng tiếp cận cũng góp phần thúc đẩy tăng giá trị đất đai và bất động sản theo thời gian, nhất là những nơi trước đây bị hạn chế bởi thời gian di chuyển hoặc thiếu hụt hạ tầng. Lịch sử phát triển đô thị trên thế giới cho thấy giá trị lớn nhất thường được tạo ra tại những nơi hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị và dòng vốn đầu tư tư nhân cùng hội tụ. Một khi các dự án hạ tầng hoàn thiện, các khu vực vốn được xem là "cô lập" có thể hồi sinh một cách tích cực. Từ đó mở ra cơ hội hình thành các cực tăng trưởng mới với những lợi thế khác biệt so với khu trung tâm truyền thống (CBD): không gian rộng hơn, nhà ở hiện đại hơn, các khu đô thị tích hợp, nhiều diện tích cho mảng xanh, nhiều tiện ích giải trí hơn và nói chung là môi trường sống chất lượng hơn.

Khi tính kết nối cải thiện, người dân không nhất thiết phải về khu trung tâm chỉ vì yếu tố thuận tiện. Sự dịch chuyển này kéo theo thay đổi về phân bổ dân cư, thu hút dòng vốn đầu tư mới và tạo ra các thị trường bất động sản hoàn toàn mới. Những khu vực bứt phá mạnh nhất sẽ là nơi tích hợp được 3 yếu tố: kết nối thuận tiện, hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh, và các cơ hội việc làm thực chất. TP.HCM đang mở rộng theo các hành lang tăng trưởng mới, nơi hạ tầng giao thông làm nền tảng dẫn dắt dòng vốn, việc làm và dân cư.

Hành lang phía đông, đi qua TP.Thủ Đức cũ hướng về Long Thành (TP.Đồng Nai) hiện là khu vực phát triển năng động và có mức độ thương mại hóa cao nhất. Sự hiện diện của các ngành công nghệ, giáo dục, các khu đô thị quy mô lớn cùng lợi thế kết nối với sân bay quốc tế Long Thành đang đưa khu vực này thành cửa ngõ về đổi mới sáng tạo và giao thương quốc tế quan trọng nhất của TP.HCM.

Trong khi đó, về phía tây và tây bắc, gồm khu vực Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi cũ, sẽ đảm nhận vai trò khác nhưng không kém phần quan trọng. Triển vọng phát triển khu vực này sẽ gồm logistics, sản xuất công nghiệp, tạo việc làm và nhà ở giá hợp lý với quy mô lớn, đồng thời củng cố vai trò kết nối của TP.HCM với toàn bộ vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Ở phía nam và đông nam, Nhà Bè và Cần Giờ cũ vẫn còn dư địa tăng trưởng đáng kể. Khi đường sá được nâng cấp và tuyến metro tương lai hình thành, khu vực này có tiềm năng phát triển thành điểm đến ven biển quy mô lớn dựa trên du lịch, văn hóa, giải trí và kinh tế biển. Đặc biệt, Cần Giờ có thể mang đến cho TP.HCM một giá trị còn thiếu suốt nhiều thập niên: một điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí ven biển đẳng cấp.

"Hạ tầng có thể mở khóa tiềm năng một khu vực, nhưng không tự động tạo ra nhu cầu, cộng đồng cư dân hay giá trị bền vững. Thị trường sẽ ngày càng phân hóa rõ rệt giữa những dự án chỉ hưởng lợi từ hạ tầng và những dự án được phát triển đồng bộ, nghĩa là tích hợp việc làm, nhà ở, du lịch, giáo dục, y tế, bán lẻ và các tiện ích giải trí. Hạ tầng tạo ra khả năng kết nối; hệ sinh thái tạo ra điểm đến và chính những điểm đến đó mới tạo ra giá trị bền vững", ông David Jackson nhận định.