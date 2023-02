8 giờ sáng TP.HCM vẫn se lạnh, dự báo đầu giờ chiều có mưa

Sáng nay, nhiều người ra đường đi làm, đưa con đi học cảm thấy tiết trời TP.HCM se lạnh trở lại sau vài ngày ấm lên, trời nhiều mây lại thêm sương mù. Đến 8 giờ sáng nhưng vẫn có cảm giác như 6 giờ.



Bầu trời TP.HCM sáng nay âm u và se lạnh, dự báo đầu giờ chiều có mưa trái mùa. Ảnh chụp tại Q.7 lúc 7 giờ 30 C.N

ThS Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn giải thích và dự báo: Hôm nay trời nhiều mây, trưa đến chiều có mưa trái mùa. Nguyên nhân, do không khí lạnh ở phía bắc vẫn tiếp tục khuếch tán xuống phía nam khiến thời tiết se lạnh. Bên cạnh đó, ở phía nam có rãnh áp thấp có nhiều mây và gió mùa đông bắc sẽ đẩy những khối mây mang hơi ẩm từ biển vào gây nên hiện tượng mưa trái mùa. Trong hôm nay, mưa trái mùa sẽ xuất hiện vào đầu giờ chiều đến tối; lượng mưa nhỏ. Nhiệt độ trong ngày cao nhất khoảng 31 độ C và thấp nhất 24 độ C.

Mưa trái mùa sẽ còn xuất hiện tiếp trong ngày thứ năm (2.2) mưa có thể xuất hiện từ buổi trưa đến chiều; nhiệt độ trong khoảng từ 25 - 33 độ C.

Cũng theo bà Lan, trong khi đó các tỉnh miền Tây và đặc biệt như Cà Mau, mưa trái mùa sẽ kéo dài đến thứ 6 (3.2) vì khu vực này gần rãnh thấp xích đạo hơn.

Nguyên nhân mưa trái mùa kéo dài và xuất hiện nhiều hơn so với mọi năm vì hiện tại hiện tượng ENSO vẫn đang trong trại thái La Nina yếu, có thể kéo dài đến cuối tháng 3. Mặt khác, năm nay Tết Nguyên đán đến sớm và thời điểm đầu tháng 2 dương lịch vẫn đang là cuối đông, trong tháng có thể vẫn còn khoảng 3 - 4 đợt không khí lạnh cường độ nhẹ ảnh hưởng đến nước ta.