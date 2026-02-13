8 lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Thông tin này vừa được Eximbank công bố hôm nay 13.2.

Cụ thể, 4 thành viên Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) có đơn từ nhiệm, gồm: ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương, ông Hoàng Thế Hưng và ông Phạm Tuấn Anh.

4 thành viên Ban Kiểm soát Eximbank có đơn từ nhiệm, gồm: ông Nguyễn Trí Trung, bà Doãn Hồ Lan, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn và ông Hoàng Tâm Châu.

Lý do được nêu là cần tập trung thời gian cho các nhiệm vụ, kế hoạch công việc mới, đồng thời để tạo điều kiện cho ngân hàng tìm kiếm, bổ sung ứng viên hội đồng quản trị phù hợp hiện thực hóa chiến lược quản trị điều hành của ngân hàng cho giai đoạn tới.

Hiện, Eximbank đang bước vào giai đoạn tái thiết nền móng với 3 trụ cột chiến lược trọng tâm gồm: xây dựng chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm; thiết lập và định hình chiến lược quản trị rủi ro; cùng với việc thiết lập và định hình chiến lược quản trị nguồn nhân lực.

Đáng chú ý, theo kế hoạch, Eximbank sẽ chính thức chuyển trụ sở chính ra Hà Nội vào tháng 3 tới. Đây được xem là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mang tính bước ngoặt của ngân hàng sau 35 năm hoạt động, thể hiện quyết tâm tái cơ cấu và chuyển mình mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn mới.

Năm 2025, thu nhập lãi thuần của nhà băng này đạt 5.979,6 tỉ đồng, tăng nhẹ 0,95% so với năm trước. Tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong năm 2025 đạt 1.511,7 tỉ đồng, chỉ đạt 29,12% kế hoạch năm. Tuy nhiên, tổng tài sản, huy động vốn và dư nợ tín dụng đều ghi nhận mức tăng trưởng hai con số.

Đặc biệt, các chỉ số an toàn hoạt động như tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) và tỷ lệ thanh khoản (LDR) luôn được kiểm soát chặt chẽ, nằm trong ngưỡng an toàn hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tại ngày 31.12.2025, tổng tài sản Eximbank đạt 273.270 tỉ đồng, tăng 13,97% so với đầu năm. Nguồn vốn huy động đạt 242.669 tỉ đồng, tăng 15,52% so với đầu năm. Dư nợ cấp tín dụng đạt 196.077 tỉ đồng, tăng 16,55% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 3%...