8 ngành đào tạo GDNN tại TP.HCM đạt chuẩn quốc tế gồm những ngành nào?

Ngày 23.1, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2025 và sơ kết học kỳ I năm học 2025–2026 lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tại Trường CĐ nghề Việt Nam - Singapore (phường Thuận Giao).

Chất lượng từng bước tiệm cận chuẩn quốc tế

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Thành, Phó trưởng phòng Giáo dục thường xuyên – nghề nghiệp và đại học (Sở GD-ĐT TP.HCM), cho biết sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, tính đến ngày 31.12.2025, TP.HCM có 478 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm 103 đơn vị công lập và 375 đơn vị tư thục.

Cụ thể, hệ thống GDNN của thành phố hiện có 76 trường cao đẳng (40 công lập, 36 tư thục); 78 trường trung cấp (26 công lập, 52 tư thục); 29 trung tâm GDNN – GDTX (100% công lập); 74 trung tâm GDNN (6 công lập, 68 tư thục) và 221 cơ sở đăng ký hoạt động GDNN, chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân.

Không chỉ mở rộng về số lượng cơ sở, quy mô người học của hệ thống GDNN TP.HCM cũng ghi nhận những con số đáng chú ý. Tính đến cuối năm 2025, toàn thành phố có 198.507 người học ở các trình độ GDNN. Trong đó, trình độ cao đẳng chiếm tỷ lệ cao nhất với 96.515 người học (48,62%); trình độ trung cấp có 49.615 người học (24,99%); trình độ sơ cấp là 21.779 người học (10,97%); còn lại 30.598 người học tham gia các chương trình đào tạo thường xuyên (15,41%).

Bà Trương Hải Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết đến cuối năm 2025, có gần 200.000 người học nghề ẢNH: YẾN THI

Theo đánh giá của bà Trương Hải Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT, cơ cấu này cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ nét từ đào tạo ngắn hạn, sơ cấp sang đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, công tác kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế tiếp tục là điểm sáng của giáo dục nghề nghiệp TP.HCM. Tính đến ngày 31.12.2025, thành phố có 1 trường cao đẳng tư thục (Trường Cao đẳng Quốc tế Kent) được Tổ chức NCFE (Vương quốc Anh) công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN.

Đặc biệt, 8 ngành đào tạo của 2 trường cao đẳng đã được các tổ chức kiểm định quốc tế công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Trong đó, Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng có 4 ngành được Tổ chức ABET (Mỹ) công nhận, gồm: Công nghệ kỹ thuật ô tô; công nghệ kỹ thuật điện – điện tử; công nghệ kỹ thuật cơ khí; công nghệ kỹ thuật nhiệt. Trường cao đẳng quốc tế Kent có 4 ngành được NCFE (Vương quốc Anh) công nhận, gồm: Truyền thông đa phương tiện; quản trị kinh doanh; quản trị nhà hàng; thương mại điện tử.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, việc có 1 cơ sở GDNN và 8 ngành đào tạo đạt chuẩn quốc tế là minh chứng rõ ràng cho thấy chất lượng giáo dục nghề nghiệp của TP.HCM đang từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn khu vực và thế giới, giúp người học có đủ kiến thức, kỹ năng để cạnh tranh trên thị trường lao động ASEAN và toàn cầu.

Gợi mở mô hình "cao đẳng chia sẻ"

Bà Trương Hải Thanh cho rằng chưa bao giờ hệ thống GDNN của thành phố đứng trước những thay đổi mang tính cấu trúc và địa lý lớn như hiện nay. Năm 2025 đánh dấu hai mốc quan trọng: chuyển giao quản lý nhà nước về GDNN từ ngành lao động – thương binh và xã hội sang ngành giáo dục và đào tạo từ ngày 1.3; đồng thời hợp nhất 3 địa phương từ ngày 1.7, mở rộng không gian phát triển GDNN ra toàn vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Trong bối cảnh tái cấu trúc hệ thống, nhiều đại biểu đã đóng góp ý kiến về mô hình "cao đẳng chia sẻ" – được xem là hướng đi mới để tối ưu nguồn lực và nâng cao chất lượng đào tạo.

Ông Trần Vân Nam, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng FPT Polytechnic, cho rằng mỗi trường đều có thế mạnh riêng về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên. Việc chia sẻ cần tập trung vào chia sẻ cơ sở vật chất, như với các ngành đòi hỏi đầu tư lớn như cơ khí, tự động hóa; đồng thời chia sẻ nguồn lực chuyên gia, đặc biệt là đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị cao tại các trường có truyền thống lâu đời.

Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu góp ý mô hình "cao đẳng chia sẻ" ẢNH: YẾN THI

Thạc sĩ Lê Tấn Cường, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu, nhấn mạnh việc chia sẻ nhằm tạo ra cạnh tranh lành mạnh, công khai và minh bạch. Theo đó, các trường có thể chia sẻ nguồn lực được nhà nước đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm hợp tác doanh nghiệp và đặc biệt là chia sẻ chương trình đào tạo, để tất cả cùng nâng chất lượng, cùng thu hút người học đáp ứng nhu cầu xã hội.

Thạc sĩ Phan Thị Lệ Thu, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Viễn Đông đề xuất mở rộng chia sẻ ở khía cạnh doanh nghiệp, thông qua việc nghiên cứu thành lập hội đồng doanh nghiệp theo ngành, xây dựng các mô hình "học kỳ doanh nghiệp" chung giữa nhiều trường, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực rộng hơn và người học có thêm cơ hội thực hành thực tế.

Hiệu trưởng Trường trung cấp Kinh tế – Công nghệ Việt Mỹ cho rằng mô hình "cao đẳng chia sẻ" vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Các trường ngoài công lập có cơ hội học hỏi, tiếp cận nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo, song cũng buộc phải liên tục cập nhật chương trình, nâng chuẩn đội ngũ giáo viên để đáp ứng yêu cầu chung.

Kết luận nội dung này, ông Phạm Phương Bình, Phó trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - nghề nghiệp và đại học (Sở GD-ĐT TP. HCM), cho biết đang nghiên cứu áp dụng mô hình "Đại học chia sẻ" của Trường ĐH Công nghệ thông tin đã được nghiệm thu. Để từng bước áp dụng, triển khai sang mô hình "Cao đẳng chia sẻ", trước mắt tập trung vào cơ sở vật chất và đội ngũ đào tạo, hướng tới xây dựng cộng đồng các trường cao đẳng, trung cấp vững mạnh, phát triển lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.