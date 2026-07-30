8 nhà thầu sân bay Long Thành mang tiền tạm ứng đi gửi tiết kiệm

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Cơ quan thanh tra phát hiện hàng loạt vi phạm tại gói thầu 5.10 (thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách) thuộc dự án thành phần 3 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) làm chủ đầu tư, có giá trị hợp đồng hơn 27.813 tỉ đồng và hơn 338 triệu USD.

Thanh tra Chính phủ phát hiện vi phạm của nhiều nhà thầu tại dự án sân bay Long Thành ẢNH: T.N

Chuyển công an điều tra vi phạm về đồng tiền dự thầu và thanh toán

Kết luận thanh tra cho thấy, hồ sơ mời thầu tại gói thầu này có nhiều sai sót, phải sửa đổi nhiều lần; yêu cầu thông số kỹ thuật về khả năng xử lý với hệ thống thang bộ hành và thang cuốn theo các tiêu chuẩn đã hết hiệu lực…

Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu có vi phạm, không yêu cầu nhà thầu làm rõ khi đánh giá năng lực, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu Vinaconex theo quy định.

Một số thiết bị không được nhà thầu khai báo và không có giấy xác nhận sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai; một số thiết bị thi công đã hết thời gian kiểm định; một số máy, thiết bị thi công không có chứng nhận hợp quy trước khi đưa ra lưu thông.

Đặc biệt, hồ sơ dự thầu của nhà thầu liên danh Vietur dự thầu bằng đồng tiền nước ngoài, giá trị hơn 235 triệu USD, là sai quy định. Tuy nhiên, bên mời thầu không phát hiện để làm rõ, ký hợp đồng theo đúng hồ sơ dự thầu và sử dụng đồng tiền thanh toán bằng USD.

Đến thời điểm thanh tra, tháng 3.2025, chủ đầu tư chưa nghiệm thu thanh toán đối với các chi phí thiết bị dự thầu và ký hợp đồng bằng USD nêu trên. Song, sai sót này có nguy cơ gây thất thoát cho ACV khi phải thanh toán bằng USD với tỷ giá đồng USD tại thời điểm kết thúc thanh tra trực tiếp đã tăng đáng kể so với trước thời điểm đóng thầu.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển nội dung trên đến Bộ Công an để xác minh, điều tra liên quan đến các vi phạm về đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán.

8 nhà thầu mang tiền tạm ứng gửi tiết kiệm

Kết luận thanh tra còn cho thấy, 8/10 nhà thầu trong liên danh Vietur sử dụng hơn 936 tỉ đồng tiền tạm ứng để gửi tiết kiệm có kỳ hạn, với số lãi hơn 10,6 tỉ đồng. Việc này không đúng mục đích sử dụng tiền tạm ứng theo thỏa thuận hợp đồng và quy định pháp luật.

Cơ quan thanh tra cũng xác định 7 nhà thầu chính chuyển nhượng cho nhà thầu khác khi chưa được chủ đầu tư chấp thuận làm nhà thầu phụ phần công việc có tổng giá trị hơn 1.596 tỉ đồng, thuộc hành vi chuyển nhượng thầu trái quy định.

Đồng thời, xem xét 9/10 nhà thầu thuộc liên danh Vietur đã ký hợp đồng với một số nhà thầu khác thực hiện phần công có tổng giá trị hơn 1.652 tỉ đồng, thuộc hành vi chuyển nhượng thầu trái quy định.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý theo quy định đối với một số nhà thầu chuyển nhượng thầu và chủ đầu tư ACV vi phạm quy định tại luật Đấu thầu.

Đồng thời, kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng chỉ đạo đơn vị trực thuộc và chủ đầu tư rà soát, chấn chỉnh để chủ động ngăn ngừa, xử lý, khắc phục các sai phạm tương tự; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, phòng, chống và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm dự án về đích đúng thời hạn.