8 thiết bị điện tử nên rút phích cắm điện trước khi đi ngủ

Nhiều người dùng thường có thói quen để các thiết bị công nghệ và đồ gia dụng cắm điện liên tục qua đêm vì nghĩ rằng chúng đủ thông minh để tự ngắt an toàn. Tuy nhiên, hành động này không chỉ vô tình biến các thiết bị thành những 'thủ phạm' âm thầm ngốn điện ở chế độ chờ mà còn tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn. Đối với một số thiết bị đặc thù, việc vận hành mà không có người giám sát trực tiếp là một sai lầm cực kỳ nguy hiểm.

Để giải quyết vấn đề hao phí này, người dùng có thể sử dụng các ổ cắm thông minh để thiết lập khung giờ tắt tự động cho thiết bị. Dù bản thân ổ cắm thông minh cũng tiêu thụ điện, nhưng đây vẫn là sự đánh đổi có lợi hơn so với lượng điện hao phí của thiết bị. Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý vì có những thiết bị công suất cao tuyệt đối không được dùng chung với loại ổ cắm này.

Có những thiết bị nên được rút điện trước khi bạn đi ngủ ẢNH: PHONG ĐỖ

Máy sưởi di động

Các loại máy sưởi di động sử dụng thanh nhiệt thường tiêu thụ một lượng điện năng khổng lồ, thậm chí lên tới 1.500 watt. Mức năng lượng này thừa sức để khởi phát một đám cháy lớn nếu thiết bị được đặt quá gần các vật liệu dễ cháy như vải vóc. Bất chấp các công nghệ bảo vệ hiện đại, dòng máy sưởi này vẫn là nguyên nhân gây ra hàng ngàn vụ hỏa hoạn mỗi năm.

Ngay cả khi máy sưởi có tính năng tự ngắt khi bị đổ, nó vẫn cần thời gian để nguội và vẫn có thể làm cháy các vật dụng xung quanh. Đây là loại thiết bị đòi hỏi phải có sự giám sát liên tục, thứ mà bạn không thể cung cấp khi đã chìm vào giấc ngủ. Vì vậy, để đảm bảo an toàn tính mạng, người dùng tốt nhất nên rút phích cắm của máy sưởi di động trước khi đi ngủ.

Chăn điện

Chăn điện cũng là một trong những thiết bị tiềm ẩn mối nguy hiểm khôn lường về an toàn nếu dùng sai cách. Cách sử dụng chuẩn xác nhất của thiết bị này là chỉ bật để làm ấm giường trước khi ngủ chứ không phải để giữ ấm suốt đêm. Đối với các mẫu chăn điện đời cũ, hệ thống dây điện bên trong dễ bị mòn, hỏng và tuyệt đối không được bật qua đêm.

Đặc biệt, những người bị bệnh tiểu đường hoặc có tuần hoàn máu kém được khuyến cáo không nên ngủ cùng chăn điện đang hoạt động. Do độ nhạy cảm nhiệt bị suy giảm, nhóm người dùng này có thể bị bỏng ở nhiệt độ thấp mà không hề hay biết. Hãy tự tay rút phích cắm chăn điện để tránh rủi ro không đáng có.

Sạc điện thoại từ các thương hiệu không tên tuổi

Việc sử dụng các củ sạc nhái, sạc không tên tuổi trên thị trường hiện nay đang mang lại những rủi ro an toàn lớn. Nhiều báo cáo từ các nhóm giám sát người tiêu dùng chỉ ra các loại sạc vô danh này có thể gây điện giật hoặc phát nổ. Chúng thường có nguy cơ cao gây hỏa hoạn hoặc làm hư hỏng nghiêm trọng cho chính chiếc điện thoại được kết nối.

Những bộ sạc của thương hiệu vô danh thường tiềm ẩn rủi ro lớn về điện ẢNH: PHONG ĐỖ

Trong khi sạc chính hãng hoặc sạc bên thứ ba có chứng nhận an toàn đảm bảo khi sạc qua đêm, sạc vô danh thì không. Người dùng thường bị thu hút bởi mức giá rẻ của hàng nhái do vẻ ngoài của chúng trông không khác gì hàng thật. Nếu bạn nghi ngờ về nguồn gốc củ sạc, tuyệt đối không được để nó cắm điện qua đêm mà không có sự trông coi.

Pin sạc dự phòng

Công nghệ pin lithium-ion được sử dụng trên các loại pin sạc dự phòng hiện nay thực chất có tính chất kém ổn định. Dù có hệ thống điều khiển tinh vi, những thiết bị này đôi khi vẫn có thể bốc cháy hoặc phát nổ một cách dữ dội. Rủi ro này sẽ càng tăng cao đối với các cục pin dự phòng có nguồn gốc mơ hồ, chưa qua kiểm định.

Chính vì vậy, nhiều nhà sản xuất đã đưa ra khuyến cáo không nên cắm sạc cho pin dự phòng liên tục qua đêm. Hành động này dễ dẫn đến hiện tượng quá nhiệt và xảy ra sự cố quá nhiệt mất kiểm soát nguy hiểm. Với công nghệ sạc nhanh hiện đại, bạn chỉ cần một đến hai giờ ban ngày là đã có thể nạp đầy năng lượng.

Sạc xe đạp điện và xe máy điện

Các phương tiện di chuyển cá nhân bằng điện như xe đạp hay xe máy điện sở hữu khối pin mang năng lượng khổng lồ. Nếu một sự cố cháy nổ xảy ra, khối pin này sẽ trở thành nguồn tiếp nhiên liệu khủng khiếp cho đám cháy. Đó là lý do cốt lõi vì sao người dùng bắt buộc phải sạc các loại xe điện dưới sự giám sát trực tiếp.

Thay vì cắm sạc qua đêm, bạn nên tận dụng các khối pin tráo đổi hoặc tranh thủ sạc xe tại nơi làm việc. Khi sạc, cần đặt thiết bị trên bề mặt cứng, khô ráo và tránh xa lối thoát hiểm chính của ngôi nhà. Ngoài ra, tuyệt đối không sạc pin bị biến dạng và nên lắp thêm thiết bị báo khói trong phòng sạc.

Pin của các dụng cụ cầm tay không dây

Các khối pin dung lượng lớn của dụng cụ cầm tay không dây (như đồ DIY hay thiết bị thợ chuyên nghiệp) cũng là nguồn nguy cơ hỏa hoạn lớn. Việc sử dụng các bộ sạc chưa được chứng nhận hoặc pin từ bên thứ ba sẽ làm tăng đáng kể rủi ro cháy nổ. Khi sạc, các viên pin này cần được đặt trên bề mặt cứng, phẳng để nhiệt lượng dễ dàng tản ra ngoài.

Pin của một thiết bị thợ chuyên nghiệp đang được cắm sạc ẢNH: PHONG ĐỖ

Người dùng cần tạo thói quen kiểm tra và không sạc những viên pin từng bị rơi hoặc có dấu hiệu móp méo. Hãy thay mới ngay lập tức các linh kiện không còn nguyên vẹn này để đảm bảo an toàn cho gia đình. Việc không bao giờ để chúng sạc qua đêm khi không có người trông coi là bước đi đúng đắn ngăn ngừa sự cố.

Hệ thống giải trí tại gia

Các thiết bị trong hệ thống giải trí như TV, Apple TV hay máy PS5 chính là những kẻ rút cạn năng lượng điển hình. Khi ở chế độ chờ hoặc chế độ nghỉ, chúng vẫn liên tục tiêu thụ một lượng điện năng từ 0,5 đến 3,2W. Lượng điện này phục vụ cho việc khởi động nhanh hoặc tự động chạy các bản cập nhật phần mềm trong đêm.

Tính toán cho thấy, lượng điện hao phí của các thiết bị này cộng lại trong 8 tiếng ngủ có thể tích tụ thành con số lớn sau một năm. Để bảo vệ túi tiền, người dùng chỉ cần thực hiện thao tác gạt công tắc tường hoặc rút phích cắm. Việc ngắt điện hoàn toàn khi không sử dụng sẽ mang lại lợi ích tài chính rõ rệt cho hóa đơn tiền điện.

Các thiết bị nhà bếp nhỏ

Không gian nhà bếp thường là nơi dễ xảy ra các tai nạn chập mạch, quá tải điện hoặc cháy nổ từ đồ gia dụng. Các thiết bị như lò nướng bánh mì, nồi chiên không dầu hay máy làm bánh mì kẹp đều có công suất cao. Việc cắm điện liên tục các thiết bị này khi không sử dụng hoàn toàn không mang lại lợi ích thực tế nào.

Nhiều sách hướng dẫn của nồi chiên không dầu luôn có dòng chữ yêu cầu người dùng rút phích cắm sau khi dùng. Một thiết bị còn nóng đặt cạnh vật dễ cháy hoặc sự cố chập điện trong đêm có thể gây ra hậu quả chết người. Hãy tắt công tắc trực tiếp trên tường nếu việc rút phích cắm vật lý tốn công sức hằng ngày của bạn.