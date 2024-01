8 thực phẩm có khả năng chống đột quỵ mạnh mẽ bạn nên ăn hằng ngày

Ngược lại, có thể giảm nguy cơ đột quỵ bằng một chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh. Đặc biệt, một số loại thực phẩm có khả năng chống đột quỵ mạnh mẽ, theo tờ India Times.

Sau đây là 8 thực phẩm hàng đầu bạn nên ăn hằng ngày để giảm nguy cơ đột quỵ.

Đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới Shutterstock

Cà phê

Theo một nghiên cứu, những người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ bị đột quỵ thấp hơn 20% so với những người hiếm khi uống cà phê. Uống trà cũng có thể có tác dụng tương tự, vì vậy bạn nên thêm một tách cà phê hoặc trà vào thói quen hằng ngày của mình.

Sô cô la

Sô cô la đen thường được biết đến với lợi ích về tim mạch, nhưng khoa học đã phát hiện rằng cả sô cô la đen và sô cô la sữa đều hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ. Nồng độ flavonoid cao trong sô cô la có đặc tính chống viêm và chống đông máu, giúp giảm huyết áp và cholesterol xấu.

Cà chua

Trong khi trái cây và rau quả nói chung giúp chống lại đột quỵ, cà chua còn có thêm lợi ích là chứa lycopene, làm giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ. Tiêu thụ cà chua thường xuyên giúp giảm đến 60% nguy cơ đột quỵ, theo India Times.

Nghiên cứu chỉ ra lycopene còn giúp giảm nguy cơ ung thư và tăng cường phản ứng thần kinh.

Tiêu thụ cà chua thường xuyên giúp giảm đến 60% nguy cơ đột quỵ Shutterstock

Cá béo

Cá có hàm lượng protein cao và do đó có tác dụng chống lại đột quỵ, đặc biệt cá béo như cá hồi là kho axit béo omega-3. Đây là các axit béo thiết yếu có tác dụng hỗ trợ sức khỏe não và tim tối ưu. Cá cũng chứa chất chống oxy hóa làm giảm tác hại tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra.



Đậu

Đậu là thực phẩm có tác dụng chống đột quỵ mạnh mẽ. Chúng chứa hàm lượng magiê và chất chống oxy hóa cao giúp giảm căng thẳng oxy hóa và điều hòa huyết áp. Tiêu thụ magiê mỗi ngày có thể giúp giảm 9% nguy cơ đột quỵ và đậu cũng cung cấp chất xơ và protein chất lượng cao.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau bina và cải rổ chứa magie và chất chống oxy hóa mà cơ thể sử dụng để giảm nguy cơ đột quỵ. Một chế độ ăn nhiều rau xanh góp phần làm giảm viêm, giảm cholesterol và hạ huyết áp, đồng thời làm giảm nguy cơ bị suy nhược.

Trái cây họ cam quýt

Cam, bưởi và chanh chứa hàm lượng flavonoid cao và các chất chống oxy hóa, có đặc tính chống đột quỵ mạnh mẽ. Các hợp chất có trong trái cây họ cam quýt cũng chống lại tình trạng kháng insulin và giảm mức cholesterol có hại.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ăn thực phẩm nguyên hạt giúp giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ. Chúng rất giàu chất chống oxy hóa, chất xơ, các vitamin và khoáng chất có lợi. Theo nghiên cứu, những người tiêu thụ 2-3 phần ngũ cốc nguyên hạt mỗi ngày đã giảm 40% nguy cơ đột quỵ, nhất là phụ nữ, theo India Times.

Ngoài ra, tránh hút thuốc lá, duy trì hoạt động và hạn chế ăn muối cũng giúp giảm nguy cơ đột quỵ.