81 máy bay Airbus phải thay khẩn cấp phần mềm: Các chuyến bay có hoãn, hủy?

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, khoảng 23 giờ ngày 28.11, nhà sản xuất máy bay Airbus gửi điện cảnh báo khẩn (AOT). Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) ban hành Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp (EAD).

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng họp về cảnh báo khẩn của EASA tối 28.11 ẢNH: CAA

Theo đó, yêu cầu các hãng hàng không đang khai thác các dòng máy bay do Airbus sản xuất bao gồm A319, A320, A321 phải thực hiện việc thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay). Hiệu lực thực hiện trước chuyến bay đầu tiên từ 7 giờ sáng ngày 30.11 (giờ Việt Nam).

Ngay sau khi nhận được thông báo, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã tổ chức ngay cuộc họp khẩn với các hãng hàng không Việt Nam.

Qua báo cáo nhanh của các hãng hàng không tại thời điểm 5 giờ 30 sáng 29.11, có 81/169 máy bay A320, A321 bị ảnh hưởng. Do vậy, trong những ngày tới, một số chuyến bay của các hãng có thể bị ảnh hưởng bởi việc triển khai thực hiện chỉ lệnh này.

Để đảm bảo an toàn, hoạt động vận tải hàng không được thông suốt, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động tổ chức thực hiện ngay và tuân thủ đầy đủ các nội dung theo chỉ lệnh của EASA.

Theo đó, rà soát kế hoạch khai thác, điều chỉnh lịch bay phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến hành khách. Các hãng cần thông báo kịp thời cho hành khách về việc thay đổi lịch bay trên tất cả các kênh thông tin, chăm sóc khách hàng.

Đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách trong việc thay đổi hành trình do việc hủy chuyến, thay đổi giờ bay (không thu phí đổi chuyến, hoàn vé, bố trí chuyến bay gần nhất). Thực hiện nghiêm trách nhiệm và nghĩa vụ của người vận chuyển trong trường hợp chuyến bay bị chậm, bị hủy...

Máy bay A321 của Vietnam Airlines ẢNH: VNA

Sáng 29.11, Vietnam Airlines cho biết hãng đã nhận được yêu cầu và hướng dẫn từ nhà sản xuất máy bay Airbus và Cục Hàng không Việt Nam về việc cập nhật phần mềm đối với các máy bay Airbus A320 và A321.

Để bảo đảm an toàn khai thác, toàn bộ đội bay cần hoàn thành cập nhật theo gói phần mềm do Airbus cung cấp trước 7 giờ ngày 30.11.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vietnam Airlines đã khẩn trương kiểm tra và triển khai kế hoạch cập nhật tại các cơ sở kỹ thuật ở Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Hãng hiện có đầy đủ công cụ, hướng dẫn và phần mềm cập nhật do Airbus cung cấp; công tác đã được tiến hành ngay từ đêm qua, rạng sáng 29.11. Thời gian thực hiện dự kiến trung bình khoảng 1 giờ cho mỗi máy bay.

Vietnam Airlines khẳng định sẽ hoàn thành toàn bộ việc cập nhật trước thời hạn nêu trên và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn của Cục Hàng không Việt Nam và Airbus. Hoạt động khai thác của Vietnam Airlines trong ngày 29.11 và từ ngày 30.11 diễn ra bình thường và không bị ảnh hưởng.

Với nguyên tắc an toàn là ưu tiên số một, Vietnam Airlines cam kết thực hiện đầy đủ và kịp thời mọi yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo đảm hoạt động khai thác ổn định, an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay.

Trước đó, nhà sản xuất máy bay Airbus châu Âu gửi điện cảnh báo khẩn (AOT) thông báo lệnh sửa chữa khẩn cấp đối với 6.000 máy bay thuộc dòng A320. Đây là đợt triệu hồi lớn nhất trong 55 năm hoạt động của hãng và ảnh hưởng tới hơn một nửa số máy bay A320 đang hoạt động trên toàn cầu.

Hôm 30.10, một chiếc A320 do JetBlue vận hành đã gặp sự cố điều khiển trên không do trục trặc máy tính. Máy bay đột nhiên chúi mũi xuống khi đang thực hiện chuyến bay giữa Cancun (Mexico) và Newark (Mỹ), khiến các phi công phải hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Tampa, bang Florida.

Các cuộc điều tra sơ bộ chỉ ra hệ thống máy tính ELAC, bộ phận điều khiển cánh lái và độ nghiêng của máy bay có thể bị ảnh hưởng khi dữ liệu bị nhiễu bởi hiện tượng bức xạ, khiến máy bay có nguy cơ mất ổn định độ cao trong tích tắc.