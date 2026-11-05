82 trường đại học vào diện xét visa 'nhân lực tiềm năng' của Anh

Ngày 4.11, trên Cổng thông tin của Chính phủ Vương quốc Anh đã đăng tải danh sách Global Universities List (GUL) năm 2026 do Bộ Nội vụ Anh cập nhật.

Theo đó, có 82 trường đại học ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đáp ứng tiêu chí chương trình visa thu hút nhân lực tiềm năng (High Potential Individual, HPI). Danh sách áp dụng với văn bằng được cấp từ ngày 1.11.2026 đến 31.10.2027.

ASEAN có 2 trường, đều của Singapore

Visa HPI được Chính phủ Anh triển khai từ ngày 30.5.2022, cho phép người tốt nghiệp từ các trường thuộc danh sách đủ điều kiện sang Anh làm việc hoặc tìm kiếm việc làm mà không cần có sẵn lời mời làm việc hay doanh nghiệp bảo lãnh.

Người có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ được cấp visa 2 năm, người có bằng tiến sĩ được cấp visa 3 năm. Tối đa 8.000 hồ sơ được xét mỗi năm và không phải diện visa định cư lâu dài. Ứng viên còn phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh, tài chính và những điều kiện nhập cư khác.

Trong danh sách 82 trường mới được cập nhật, Mỹ có 34 trường (41%). Trung Quốc đại lục có 8 trường, Úc 6 trường và Hồng Kông 5 trường.

Riêng châu Âu có 19 trường (của 7 nước): Pháp và Đức mỗi nước có 4 trường; Hà Lan và Thụy Sĩ mỗi nước 3 trường. Đan Mạch và Thụy Điển mỗi nước có 2 trường, Bỉ có 1 trường.

Canada 3 trường. Hàn Quốc 3 trường. Nhật Bản và Singapore mỗi nước có 2 trường. Như vậy, Singapore là nước duy nhất trong khu vực ASEAN có đại diện nằm trong danh sách visa HPI 2026.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Danh sách này được lập dựa trên kết quả của 3 hệ thống xếp hạng đại học quốc tế gồm Times Higher Education World University Rankings (THE), QS World University Rankings (QS) và Academic Ranking of World Universities (ARWU), thường được gọi là bảng xếp hạng Thượng Hải.

Để được đưa vào danh sách visa HPI 2026, trường đại học phải nằm trong nhóm 100 trường đứng đầu của ít nhất 2 trong 3 bảng xếp hạng trên. Bộ trưởng Nội vụ Anh cũng có quyền loại trừ một số trường vì những lý do như an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại.

Tiêu chí visa nhân lực tiềm năng của Anh gây tranh luận

Chương trình visa HPI của Chính phủ Anh nhằm thu hút nhân lực quốc tế có tiềm năng. Tuy nhiên, giới chuyên gia và báo chí Anh cho rằng việc dùng thứ hạng đại học làm căn cứ có thể bỏ sót những người tài năng tốt nghiệp từ các trường không lọt nhóm xếp hạng được lựa chọn.

Trong bài viết ngày 31.5.2022, chuyên trang Science|Business nhận định chính sách visa HPI của Anh vào thời điểm đó gần như loại trừ các trường đại học thuộc Liên minh châu Âu, đồng thời dành ưu thế lớn cho các trường Mỹ.

Science|Business dẫn lời của ông Phil Baty, khi đó là Giám đốc tri thức của Times Higher Education, đơn vị xây dựng một trong 3 bảng xếp hạng được Anh sử dụng. Ông Phil Baty cảnh báo cách xếp hạng thiên về nghiên cứu và đòi hỏi nhiều nguồn lực có thể loại người tài ở những trường tốt.

Trên LinkedIn, Baty viết rằng việc dùng bảng xếp hạng như vậy "không phải điều chúng tôi nghĩ tới khi xây dựng bảng xếp hạng".

Science|Business cũng chỉ ra khác biệt trong cách tổ chức nghiên cứu: Mỹ tập trung nhiều nguồn lực ở một số đại học tổng hợp lớn, trong khi Pháp và Đức có một phần nghiên cứu tại các viện bên ngoài đại học, như CNRS ở Pháp và Hiệp hội Max Planck ở Đức. Vì vậy, thành tích nghiên cứu của các hệ thống có thể không được phản ánh tương đương qua thứ hạng từng trường.

Đến tháng 11.2023, Times Higher Education tiếp tục đăng bài phản ánh những ý kiến cho rằng chương trình visa HPI vẫn quá tập trung vào các trường Bắc Mỹ. Joanna Hunt, Giám đốc mảng nhập cư của hãng luật Fieldfisher cho rằng ngưỡng lựa chọn top 50 khi đó mang tính tùy ý và việc mở rộng phạm vi có thể giúp Anh tiếp cận thêm nguồn nhân lực từ các quốc gia như Ấn Độ và Nam Mỹ.

Chính phủ Anh đã nới rộng tiêu chí lựa chọn

Trước những ý kiến phản biện, Bộ Nội vụ Anh đã bảo vệ cách làm của mình. Tuy nhiên, tiêu chí lựa chọn cũng đã được điều chỉnh. Khi HPI ra đời năm 2022, trường đại học phải nằm trong nhóm 50 trường đứng đầu ở ít nhất 2 trong 3 hệ thống xếp hạng. Từ ngày 4.11.2025, ngưỡng này được nâng lên top 100, nhằm mở rộng số trường đủ điều kiện.

Mới đây, trong trả lời chất vấn tại Quốc hội Anh ngày 4.11.2026, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, các trường thuộc danh sách trong giai đoạn tới sẽ nằm trong top 150 của ít nhất 2 trong 3 hệ thống xếp hạng nói trên.

Chính phủ Anh cũng cho rằng người tốt nghiệp các trường không có tên trong danh sách HPI vẫn có thể đến Anh thông qua những diện visa khác như Skilled Worker, Innovator Founder hoặc Global Talent.