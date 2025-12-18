Bộ Nội vụ nói về cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao

Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết trong bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Ngãi về cơ chế, chính sách đặc thù, linh hoạt nhằm thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, người tài năng.

Câu hỏi được cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Trong đó, bên cạnh kiến nghị trên, cử tri cũng mong muốn có chính sách bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong cơ quan nhà nước tại các vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Việc này nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, gắn bó lâu dài với địa phương.

Theo Bộ Nội vụ, luật Cán bộ, công chức bổ sung quy định về cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đối với người có tài năng ẢNH: T.N

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, thể chế hóa chủ trương của Đảng về thu hút, trọng dụng người có tài năng trong hoạt động công vụ, bộ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua luật Cán bộ, công chức.

Trong đó, luật bổ sung quy định về cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ như: thu hút chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và nguồn nhân lực chất lượng cao khác vào làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Luật cũng xác định đối tượng là người có tài năng trong hoạt động công vụ để có chính sách đãi ngộ xứng đáng nhằm giữ chân người có trình độ, năng lực.

Quy định cơ chế cho phép ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện một số nhiệm vụ của công chức, kể cả nhiệm vụ của vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý.

Ngoài ra, Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm bổ sung, hoàn thiện các quy định về tiêu chí, quy trình tuyển dụng, bố trí, sử dụng, chính sách đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ và nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Theo Bộ Nội vụ, việc thực hiện tổng thể các chính sách sẽ bảo đảm cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng, ưu đãi góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan để xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội trong bố trí, sử dụng, đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức.