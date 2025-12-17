Hà Nội 'đặt hàng' nhân lực chất lượng cao tại các trường đại học

"Đặt hàng" nhân lực chất lượng cao tại các đại học, học viện

Ngày 17.12, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND TP.Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình đối thoại của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội với thanh niên năm 2025.

Chương trình mang chủ đề "Thanh niên thủ đô: Khơi dậy khát vọng - Tiên phong sáng tạo - Hành động trách nhiệm".

Giảng viên Phạm Huy Hiệu nêu câu hỏi tại buổi đối thoại ẢNH: LÊ HẢI

Tại buổi đối thoại, giảng viên Phạm Huy Hiệu, Trung tâm Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo Trường đại học VinUni đánh giá, Hà Nội đang triển khai rất mạnh mẽ chiến lược vận hành đô thị, vận hành chính quyền số, xã hội số, đặc biệt là vận hành thủ đô trên nền tảng dữ liệu.

Thực tế thời gian qua, có nhiều dự án khởi nghiệp công nghệ đã cung cấp các phần mềm góp phần giải quyết nhiều vấn đề của thành phố, như sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành giao thông; xây dựng bản đồ số để hình thành bản đồ ngập lụt, giúp phân bổ nguồn lực cứu hộ được hiệu quả…

"Xin hỏi, thành phố có chính sách cụ thể nào trong việc khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ cho lực lượng trí thức trẻ trực tiếp tham gia vào định hình, thiết kế, xây dựng, triển khai các dự án, các "nền tảng công", từ đó phát huy sự sáng tạo, cũng như năng lực công nghệ của tuổi trẻ thủ đô", anh Hiệu nói.

Giải đáp tại buổi đối thoại, Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội Trần Anh Tuấn cho biết, sở đang trình UBND TP.Hà Nội một đề án về đào tạo nguồn nhân lực theo nhiều dạng, nhiều cấp độ.

Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội Trần Anh Tuấn nói về đề án đào tạo nguồn nhân lực trong thời gian tới ẢNH: LÊ HẢI

Theo đó, dạng thứ nhất là sẽ đào tạo ngay 50.000 "nhân lực số" chất lượng cao, được "đặt hàng" tại các đại học, học viện. Dẫn chứng, ông Tuấn cho biết có thể tuyển chọn nhân lực là sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3 theo bộ khung yêu cầu rất cao.

Sau đó Hà Nội sẽ đặt hàng, sẽ trả tiền và các trường sẽ đào tạo theo định hướng của Hà Nội theo nội dung 11 công nghệ chiến lược và một số công nghệ khác mà thành phố cần.

Khi ra trường, Hà Nội sẽ sử dụng nguồn nhân lực này, kèm theo cam kết các trường hợp được đào tạo sẽ cống hiến cho thành phố trong khoảng thời gian nhất định.

Dạng thứ hai là chương trình xuất sắc Next 1.000. Theo đó, thành phố sẽ bỏ ra khoảng 40 tỉ đồng/năm và lựa chọn, tuyển chọn khắt khe các cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp về các ngành công nghệ chiến lược. Sau đó, thành phố sẽ trả học phí, cử những trường hợp này đi học ở những trường đào tạo nằm trong top hàng đầu thế giới.

"Sau khi tốt nghiệp, các bạn phải cam kết làm việc cho Hà Nội ít nhất 5 năm. Chúng tôi sẽ tuyển chọn và thực hiện ngay từ năm 2026", ông Tuấn nói.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi đối thoại ẢNH: LÊ HẢI

Hà Nội sẽ chọn lọc gen để "đào tạo tinh hoa"

Tiếp tục chia sẻ tại buổi đối thoại, ông Tuấn cho biết ở dạng thứ 3, Sở KH-CN sẽ phối hợp với Sở GD-ĐT và Sở Nội vụ để "đào tạo tinh hoa". Ở dạng này có 2 cấp độ.

Trong đó cấp độ thứ nhất là đào tạo, chọn lọc đối với lớp 6 thuộc khối THCS. Khi đó, những học sinh xuất sắc được lựa chọn, tách riêng ra để đào tạo toàn năng theo một chương trình học cao hơn, đặc biệt hơn, với sự hỗ trợ của AI, chuyển đổi số, chuyên gia trong và ngoài nước.

Ở cấp độ thứ 2 sẽ chọn lọc gen để đào tạo tinh hoa cho đến lúc trưởng thành. Có thể lựa chọn người ngay từ lúc sinh ra, thậm chí còn đang kiểm chứng khoa học về thai giáo để lựa chọn.

"Cái này thế giới làm rồi, giờ chúng ta mới làm", ông Tuấn cho biết thêm.

Theo Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội, đối với lực lượng trẻ hiện nay sẽ tiến hành tuyển chọn để được đưa vào diện Hà Nội đào tạo ngay từ khâu đang là cử nhân, kỹ sư; diện tham gia chương trình Next 1.000.

"Sau vài năm nữa, chúng ta sẽ có lực lượng lao động chất lượng cao. Lực lượng này sẽ phục vụ chính thành phố. Tiếp đó là phục vụ cho các doanh nghiệp toàn cầu đầu tư vào Hà Nội", ông Tuấn chia sẻ.

Kết thúc buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, trong nghị quyết của thành phố liên quan phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra phương châm "6 rõ, 1 xuyên suốt" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và một nhiệm vụ - một đầu mối xuyên suốt).

Thông qua hội nghị, Chủ tịch Hà Nội rất kỳ vọng lực lượng thanh niên cũng sẽ đặt ra mục tiêu hết sức cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, đáp ứng yêu cầu của Thành ủy - UBND thành phố trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương.

"Chúng tôi mong muốn rằng, thanh niên thủ đô sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, bồi đắp tri thức, kỹ năng, ngoại ngữ, tư duy đổi mới sáng tạo, đề cao đạo đức nghề nghiệp, giữ vững bản lĩnh chính trị, ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ mới, khó phức tạp đáp ứng thực tiễn", ông Thắng nói.