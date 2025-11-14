Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

88% nhà giáo đang được xếp thấp hơn viên chức các ngành, lĩnh vực khác

Quý Hiên
Quý Hiên
14/11/2025 17:38 GMT+7

Bộ GD-ĐT phản biện ý kiến cho rằng đề xuất hệ số lương đặc thù cho lương nhà giáo của Bộ GD-ĐT là không có cơ sở pháp lý.

Chiều 14.11, Bộ GD-ĐT đã chia sẻ với báo chí những quan điểm bảo vệ đề xuất "hệ số lương đặc thù" mà bộ đã đưa vào dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp với nhà giáo. Theo Bộ GD-ĐT, "hệ số lương đặc thù" là giải pháp chính sách cụ thể, giải pháp này có căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý, giúp thực hiện chủ trương lương nhà giáo được xếp cao nhất.  

"Hệ số lương đặc thù" không làm phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành

Theo Bộ GD-ĐT, suốt 29 năm qua, chủ trương "lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp" và ngoài lương nhà giáo "có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng" luôn được xác định là nhiệm vụ, giải pháp nhất quán trong các nghị quyết, kết luận của Đảng.

Luật Nhà giáo cũng quy định: "Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp" (điểm a khoản 1 Điều 23); "Phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp khác theo tính chất công việc, theo vùng theo quy định của pháp luật" (điểm b khoản 1 Điều 23).

Như vậy "hệ số lương đặc thù" là giải pháp chính sách cụ thể, giải pháp này có căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý.

Quy định "hệ số lương đặc thù" không làm phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành vì hệ số lương đặc thù chỉ được sử dụng để tính mức lương (là lương cơ bản tính theo hệ số lương hiện hưởng) theo công thức:

Lương nhà giáo: 88% được xếp thấp hơn viên chức các ngành, lĩnh vực khác- Ảnh 1.

Về cơ bản với cách tính này, thang bậc lương của nhà giáo vẫn sử dụng thang bậc lương chung cho viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ có thêm hệ số đặc thù để đảm bảo nguyên tắc "lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp".

Hệ số lương đặc thù cũng không dùng để tính mức phụ cấp, không dùng để tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu. Do đó, "hệ số lương đặc thù" không phá vỡ cấu trúc hệ thống tiền lương hiện hành. Mặt khác, khi thực hiện chính sách tiền lương mới thì việc chuyển đổi vẫn đảm bảo thuận lợi và giữ được hệ số đặc thù cho nhà giáo.

Nghề giáo chưa được tôn vinh xứng đáng 

Kể từ khi xác định "Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu" và nhà giáo "là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh" (Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 BCH TĐảng khóa VIII năm 1996), Đảng cũng xác định chủ trương phải xếp lương của nhà giáo "cao nhất" trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp để đúng với vị trí, vai trò của nhà giáo.

Nhưng việc xếp lương của nhà giáo thực tế không như chủ trương mà Đảng đã xác định 29 năm qua. Lương của nhà giáo hiện chưa được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, thậm chí đa số nhà giáo đang xếp ở thang lương thấp hơn.

Cụ thể, hiện nay 12% nhà giáo được xếp lương theo 3 nhóm: A1 - A2.1 - A3.1, nhưng gần như 100% viên chức các ngành, lĩnh vực khác đang xếp lương theo 3 nhóm này: 

Lương nhà giáo: 88% được xếp thấp hơn viên chức các ngành, lĩnh vực khác- Ảnh 2.

Trong số đó, chỉ có tối đa 1,17% nhà giáo cao cấp (hạng I) được xếp thang lương cao nhất (gồm A3.1 và A3.2), trong khi ngành khác đều có tối đa 10% viên chức được xếp thang lương A3.1.

Lương nhà giáo: 88% được xếp thấp hơn viên chức các ngành, lĩnh vực khác- Ảnh 3.

88% nhà giáo đang xếp lương thấp hơn viên chức các ngành, lĩnh vực khác: 88% nhà giáo này có thể được hưởng hệ số lương cao nhất là 6,78; trong khi viên chức các ngành khác có thể được hưởng hệ số lương cao nhất là 8,0 (cao hơn gấp khoảng 1,18 lần). Trong khi đó, nhà giáo phải có trình độ đào tạo đáp ứng theo chuẩn quy định.

100% giáo viên mầm non đang xếp lương thấp nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, trong đó:

Hệ số khởi điểm của giáo viên mầm non hạng III là 2,10 trong khi các chức danh hạng III của viên chức ngành khác là 2,34 (cao gấp khoảng 1,11 lần);

Hệ số khởi điểm của giáo viên mầm non hạng II là 2,34 trong khi các chức danh hạng II của viên chức ngành khác khác là 4,4 (cao gấp khoảng 1,88 lần);

Hệ số khởi điểm của giáo viên mầm non hạng I là 4,0 trong khi các chức danh hạng I của viên chức ngành khác khác là 6,2 (cao gấp khoảng 1,55 lần);

Hệ số lương cao nhất mà giáo viên mầm non có thể được hưởng là 6,38, trong khi hệ số lương cao nhất mà viên chức ngành khác có thể được hưởng là 8,0 (cao gấp khoảng 1,25 lần).

Có thể thấy rõ qua biểu đồ sau:

Lương nhà giáo: 88% được xếp thấp hơn viên chức các ngành, lĩnh vực khác- Ảnh 4.

Nhìn vào thực tế, với cách xếp lương này, nghề giáo chưa được nhìn nhận, tôn vinh xứng đáng như những chủ trương của Đảng đã xác định.

Bộ GD-ĐT nêu ý kiến: "Sự nghiệp "trồng người" đòi hỏi nhà giáo phải có sự tận tâm, yêu nghề, yêu trò; có kiến thức sâu rộng, kỹ năng sư phạm, khả năng giao tiếp, ý thức tự học, năng lực cập nhật liên tục và phải xây dựng được hình ảnh người thầy mẫu mực để giáo dục người học qua noi gương. 

Vì vậy, cần phải nhìn nhận trong tổng thể thang bậc lương hành chính sự nghiệp để xếp lương nhà giáo tương xứng với vị trí, vai trò đã được Đảng xác định tại các nghị quyết và được Quốc hội quy định tại luật Nhà giáo".

Tin liên quan

Lương nhà giáo hiện nay ra sao, có phải cao nhất trong các ngành sự nghiệp?

Lương nhà giáo hiện nay ra sao, có phải cao nhất trong các ngành sự nghiệp?

Lương nhà giáo hiện nay thế nào, dù chưa được áp dụng hệ số lương đặc thù? Câu chuyện này đang được quan tâm trong bối cảnh Bộ GD-ĐT công bố dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, lấy ý kiến góp ý.

Hàng loạt bất cập trong cách tính lương nhà giáo

Bộ Nội vụ đề nghị không quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo

Khám phá thêm chủ đề

hệ số lương đặc thù chính sách lương hệ số lương tiền lương nhà giáo Bộ GD-ĐT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận