9 lợi ích sức khỏe từ đậu rồng ít người biết

Bác sĩ Joan Chamageri (ở Kenya) chia sẻ một số lợi ích sức khỏe của loại thực phẩm này, theo trang tin sức khỏe Healthier Steps.

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Đậu rồng cung cấp vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Vitamin C cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

Tốt cho sức khỏe đôi mắt

Vitamin A có vai trò thiết yếu đối với thị lực, đặc biệt là khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu và duy trì sức khỏe giác mạc. Đậu rồng có thể bổ sung một phần vitamin A và các dưỡng chất cần thiết cho mắt.

Đậu rồng cung cấp protein, chất xơ, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất chống oxy hóa Ảnh: P.H tạo từ AI

Cải thiện tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ trong đậu rồng góp phần thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ phòng ngừa táo bón và duy trì hoạt động của hệ tiêu hóa. Chất xơ cũng là nguồn dinh dưỡng cho một số lợi khuẩn đường ruột.

Bổ sung protein

Là thực phẩm thuộc họ đậu, đậu rồng cung cấp protein thực vật, góp phần xây dựng và duy trì khối cơ. Kết hợp đậu rồng với các nguồn protein khác trong chế độ ăn giúp đa dạng hóa dinh dưỡng.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Chất xơ và protein trong đậu rồng có thể giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá mức. Đây là lựa chọn phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn cân bằng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Bổ sung dưỡng chất cho xương

Đậu rồng cung cấp một số khoáng chất như canxi và phốt pho, cần thiết cho quá trình hình thành và duy trì cấu trúc xương, răng. Tuy nhiên, cần kết hợp nhiều nguồn thực phẩm khác để đáp ứng nhu cầu khoáng chất hằng ngày.

Góp phần kiểm soát đường huyết

Chất xơ trong đậu rồng có thể làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, góp phần hạn chế đường huyết tăng nhanh sau ăn. Người mắc tiểu đường vẫn cần kiểm soát khẩu phần và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bổ sung chất chống oxy hóa

Các hợp chất chống oxy hóa và thực vật có trong đậu rồng góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định ăn đậu rồng có thể ngăn ngừa tổn thương ADN hoặc phòng tránh ung thư.

Điều hòa huyết áp

Đậu rồng có chứa kali, khoáng chất tham gia điều hòa cân bằng dịch và huyết áp. Bổ sung thực phẩm giàu kali trong chế độ ăn cân đối có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch. Người mắc bệnh thận cần lưu ý lượng kali tiêu thụ theo tư vấn của bác sĩ.