Ăn đậu bắp có giúp giảm cholesterol không?

Đậu bắp là thực phẩm đáng cân nhắc trong chế độ ăn lành mạnh nhờ hàm lượng chất xơ và những lợi ích tiềm năng đối với sức khỏe đường ruột, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Đậu bắp tốt cho sức khỏe tổng thể nếu dùng với lượng phù hợp Ảnh: P.H tạo từ AI

Hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế táo bón

Ông Saurabh Sethi, chuyên gia tiêu hóa được đào tạo tại Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn Độ, cho biết đậu bắp chứa chất nhầy giàu chất xơ hòa tan. Khi gặp nước, chất xơ hòa tan có thể tạo thành dạng gel, góp phần hỗ trợ hoạt động tiêu hóa và duy trì việc đi tiêu đều đặn.

Chất xơ còn giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ phân di chuyển thuận lợi hơn qua đường ruột. Vì vậy, bổ sung đủ chất xơ từ rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu có thể giúp hạn chế táo bón.

Nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột

Hệ vi sinh đường ruột gồm các vi sinh vật sinh sống trong đường tiêu hóa. Một số vi sinh vật có lợi sử dụng chất xơ từ thực phẩm làm nguồn dinh dưỡng.

Bổ sung đậu bắp cùng các thực phẩm giàu chất xơ khác vào chế độ ăn cân bằng có thể góp phần duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Tuy nhiên, lợi ích còn phụ thuộc vào sự đa dạng của thực đơn và thói quen ăn uống tổng thể, chứ không chỉ riêng một loại rau.

Đậu bắp có giúp giảm cholesterol?

Theo bác sĩ Sethi, một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật cho thấy đậu bắp có thể giúp tăng lượng axit mật được đào thải qua phân.

Axit mật được gan tạo ra từ cholesterol và có vai trò hỗ trợ tiêu hóa chất béo. Khi cơ thể đào thải nhiều axit mật hơn, gan có thể sử dụng thêm cholesterol để tạo axit mật mới. Đây là một trong những cơ chế mà chất xơ hòa tan có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol.

Tuy nhiên, kết quả từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật chưa đủ để khẳng định ăn đậu bắp sẽ làm giảm cholesterol ở người. Vì vậy, không nên xem loại rau này là phương pháp điều trị mỡ máu cao hoặc thay thế thuốc được bác sĩ kê đơn.

Để kiểm soát cholesterol, nên kết hợp chế độ ăn giàu rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và chất xơ với việc hạn chế chất béo bão hòa, vận động thường xuyên và theo dõi mỡ máu theo hướng dẫn của nhân viên y tế.